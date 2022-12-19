كيليان مبابي يتوعد العالم بعد الهزيمة في نهائي المونديال أمام المنتخب الأرجنتيني 

قام النجم الفرنسي كيليان مبابي بتوجيه رسالة من خلال حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلًا ” سنعود ” مرفقًا صورة له وهو يحمل جائزة هداف كأس العالم ” الحذاء الذهبي “، وكان ذلك هو التعليق الأول له بعد الهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائي المونديال عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.

وتمكن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من تحقيق 3 أهداف في المباراة النهائية “هدفين منهم من علامة الجزاء” لتنتهي أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ولكن كان النجم ليونيل ميسي ورفاقه أوفر حظًا في ركلات الجزاء الترجيحية والتي انتهت بنتيجة 4 / 2 لصالح راقصي التانجو.

وبدا الحزن واضحًا على مبابي عقب إنتهاء المباراة، وقد قام الرئيس الفرنسي ماكرون بمواساة اللاعب بعد الهزيمة على الملعب الرائع لوسيل المتواجد داخل الدوحة ” عاصمة قطر ”