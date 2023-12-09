كيف يمكن لليفاندوفسكي الاستمرار في التألق حتى سن الأربعين

في حوار مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، أعرب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن ثقته في قدرته على الاستمرار في الملاعب حتى سن الأربعين، وقال ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى الفريق الكتالوني الموسم الماضي قادمًا من بايرن ميونخ، إنه يشعر بالحالة البدنية الجيدة والشغف باللعبة.

مسيرة مميزة مع بايرن ميونخ

ليفاندوفسكي، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم، وحصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2020، بعد أن قاد بايرن ميونخ إلى الفوز بالثلاثية المحلية والأوروبية، وفي موسمه الأول مع برشلونة، توج بلقب الدوري الإسباني وكان هدافه برصيد 31 هدف.

ما هي أبرز إنجازات ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ؟

ليفاندوفسكي لعب مع بايرن ميونخ لستة مواسم، من 2014 إلى 2020، وسجل 277 هدف في 329 مباراة في جميع المسابقات، وفاز مع النادي الألماني بـ 14 بطولة، منها سبعة ألقاب للدوري، وثلاثة ألقاب لكأس ألمانيا، ولقب واحد لدوري أبطال أوروبا، ولقب واحد لكأس العالم للأندية، وحطم ليفاندوفسكي العديد من الأرقام القياسية، منها تسجيل خمسة أهداف في تسع دقائق ضد فولفسبورغ عام 2015، وتسجيل 41 هدف في موسم واحد من الدوري الألماني عام 2020، متفوقًا على الرقم السابق للأسطورة جيرد مولر.

تحديات جديدة مع برشلونة

في الموسم الحالي، تعرض ليفاندوفسكي لإصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب لفترة، لكنه عاد مؤخرا وسجل 7 أهداف في 13 مباراة، وأكد اللاعب البولندي أنه لا يقلق بشأن تراجع مستواه، وأنه يعتقد أنه في المكان المناسب في الوقت المناسب.

ما هي أهداف ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

ليفاندوفسكي قال إنه يريد مساعدة برشلونة في استعادة مكانته كأحد أفضل الأندية في العالم، وأنه يطمح للفوز بالمزيد من الألقاب مع الفريق الكتالوني، خاصة دوري أبطال أوروبا، الذي لم يحققه برشلونة منذ عام 2015، وأضاف أنه يحترم زملائه في الفريق، وأنه يتعلم منهم كثيرًا، خصوصًا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وصفه بالظاهرة.

مستقبل غامض بعد الاعتزال

وعن مستقبله بعد الاعتزال، قال ليفاندوفسكي إنه لا يرى نفسه مدربًا، وأنه يفضل الاستمتاع بالحياة مع عائلته وأصدقائه، وأضاف أنه يحب السفر والتعرف على ثقافات مختلفة، وأنه يهتم بالأعمال الخيرية والاجتماعية.

ما هي هوايات ليفاندوفسكي خارج الملعب؟

ليفاندوفسكي هو شخص متعدد المواهب، فهو يجيد العزف على البيانو، ويحب القراءة والكتابة، ويمارس اليوغا والتأمل، وهو أيضًا مولع بالسيارات الفاخرة، ويملك مجموعة منها، منها بورش وفيراري ولامبورغيني، وهو متزوج من آنا ستاشورسكا، وهي رياضية بولندية متخصصة في الكاراتيه، ولديهما ابنتان، كلوديا ولورا.