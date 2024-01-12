كيف علق ابراهيم فايق على الطاقم المصري لادارة افتتاح أمم أفريقيا

علق الإعلامي إبراهيم فايق على اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الافتتاح لأمم أفريقيا القادمة مساء غدا السبت

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد اختار طاقم تحكيم مصري لإدارة افتتاح مباريات كأس الأمم الأفريقية غدا بين كوت ديفوار وغينيا بيساو

طاقم التحكيم سيكون بقيادة أمين عمر ومعه، أبو الرجال وحسام طه، ومحمد معروف حكم رابع، الى جانب حكم تقنية بالفيديو محمود عاشور ويعاونه محمود البنا

إبراهيم فايق وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحدث قائلا نصا:

من الأخبار الحلوة إنه تم إسناد المباراة الافتتاحية في بطولة الأمم الأفريقية لطاقم تحكيم مصري بالكامل.. أمين عمر حكم ساحة ومعاه أبو الرجال وحسام طه ومحمد معروف حكم رابع.. حكم تقنية بالفيديو محمود عاشور ويعاونه محمود البنا..

وتابع: مبرووك يا ولاد بلدي.. شدوا حيلكم وقدها وقدود إن شاء الله