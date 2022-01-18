كيف صوت محمد صلاح لاختيار اللاعبين الثلاث الأفضل في العالم

أحمد الفاضل

كشف الإتحاد الدولي لكره القدم فيفا عن اللاعبين الذين صوت لهم محمد صلاح من بين المرشحين لجائزه اللاعب الأفضل في العالم من فيفا، وجاء الكشف عن قائمة صلاح بعدما تم الاعلان عن أصحاب المراكز الثلاث الأولى ومن بينهم الفائز. 

كيف صوت محمد صلاح لاختيار اللاعبين الثلاث الأفضل في العالم 2 18/1/2022 - 12:39 ص

كان إتحاد كره القدم الدولي “فيفا” قد أعلن عن أسماء اللاعبين الذين صوت لهم كبار اللاعبين والمدربين في العالم وذلك عقب إعلان أصحاب المراكز الثلاث الأولى في جائزه فيفا للاعب الأفضل في العالم والتي اسفرت عن اختيار البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ كأفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثانية في مسيرته، وكان ومحمد صلاح قد حل في المركز الثالث خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي وصاحب المركز الأول روبرت ليفاندوفسكي.

كيف صوت محمد صلاح لاختيار اللاعبين الثلاث الأفضل في العالم 1 18/1/2022 - 12:39 ص

اسفرت القرعة أيضا عن اختيار اللاعب السنغالي ادوارد مندي كأفضل حارس مرمى في العالم بعد منافسة شرسة مع الألماني مانويل نوير والإيطالي دوناروما. 

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يذكر أن محمد صلاح كان قد حصل على حق التصويت لجائزه أفضل لاعب في العالم بصفته قائداً لمنتخب مصر، حصل مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش أيضاً على حق التصويت وكان صلاح من بين من اختارهم. 

  • اختيارات صلاح لأفضل اللاعبين في العالم:  

اختار صلاح الإيطالي جورجينيو لاعب فريق تشيلسي في المركز الأول، في المركز الثاني جاء ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أما المركز الثالث فجاء الاختيار على روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني. 

يذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها ليفاندوفسكي بجائزه اللاعب الأفضل في العالم، وعلى الرغم من تألقه الواضح إلا أن الكرة الذهبية لم تمنح له هذا العام أيضاً كما حدث العام الماضي حيث تم الغاؤها. 

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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