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تصريحات من “بدر الشراري” عن كيفية تحدي الإعاقة البصرية والحصول على لقب “الفارس الدولي”

ريهام حسن عبد القادر

تحدث البطل “بدر الشراري” مع قناة السعودية عن تجربته الخاصة في مسابقة “الفارس الدولي” حيث كان أول كفيف سعودي يحصل على هذا اللقب وليس فقط، بل أول كفيف في العالم ينال هذا الشرف ويفوز بلقب “الفارس الدولي”.

البطل بدر الشراري بمرافقة جواده الذي استطاع من خلاله الفوز بلقب الفارس الدولي، المصدر: تويتر

البطل بدر الشراري بمرافقة جواده الذي استطاع من خلاله الفوز بلقب الفارس الدولي، المصدر: تويتر

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التحديات التي واجهها “بدر الشراري”

صرح “بدر الشراري” عن صعوبة الأمر في البداية؛ فتم رفضه في البداية للتقديم للمسابقة ولكن مع تدخل الجهات المعنية تمت إزالة كل العقبات التي تواجه هذا البطل وتقديم الدعم المناسب له، كما طالب البطل السعودي من وزير الرياضة  بمساعدته في المشاركة في البطولات القادمة والتي تحتاج إلى مجهود جبار مثل القفزة السعودية وغيرها من المسابقات.

صورة البطل بدر الشراري وهو يجمل الجوائز التي حصل عليها من مسابقة الفارس الدولي، المصدر: موقع العربية
صورة البطل بدر الشراري وهو يجمل الجوائز التي حصل عليها من مسابقة الفارس الدولي، المصدر: موقع العربية
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ريهام حسن عبد القادر

حاصلة على بكالوريوس في العلوم والتربية، شعبة بيولوجي أساسي جيولوجي فرعي، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

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