تصريحات من “بدر الشراري” عن كيفية تحدي الإعاقة البصرية والحصول على لقب “الفارس الدولي”
تحدث البطل “بدر الشراري” مع قناة السعودية عن تجربته الخاصة في مسابقة “الفارس الدولي” حيث كان أول كفيف سعودي يحصل على هذا اللقب وليس فقط، بل أول كفيف في العالم ينال هذا الشرف ويفوز بلقب “الفارس الدولي”.
كيف استطاع الخيّال “بدر الشراري” تجاوز إعاقته البصرية وتحقيق الإنجازات؟ #اليوم_الوطني_السعودي_93 | #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/mSjEliaQnu
— قناة السعودية (@saudiatv) September 24, 2023
التحديات التي واجهها “بدر الشراري”
صرح “بدر الشراري” عن صعوبة الأمر في البداية؛ فتم رفضه في البداية للتقديم للمسابقة ولكن مع تدخل الجهات المعنية تمت إزالة كل العقبات التي تواجه هذا البطل وتقديم الدعم المناسب له، كما طالب البطل السعودي من وزير الرياضة بمساعدته في المشاركة في البطولات القادمة والتي تحتاج إلى مجهود جبار مثل القفزة السعودية وغيرها من المسابقات.