كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي 2024-2023

يبحث محبي كرة القدم عن كيفية مشاهدة مباراة نادي مانشستر سيتي ضد فريق نيوكاسل، والتي ستلعب اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في إطار منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تقام مباراة نيوكاسل و مانشستر سيتي اليوم على ملعب “جيمس بارك” في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويطمح فريق مانشستر سيتي والمدرب جوارديولا في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، للاقتراب أكثر من صدارة الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر قناة Bein sport Hd 1 بتعليق “خليل البلوشي”.

كما يمكنك مشاهدة المباراة من هنا عبر مختلف منصات السوشيال ميديا.

تشكيل مانشستر سيتي

وقد أعلن مانشستر سيتي عن تشكيل الفريق لمباراة اليوم، وسيكون كالتالي:

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: كاييل والكر، جفارديول، ناثان اكي، روبن دياز.

خط الوسط: رودري، بيرناندو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: جوليان الفاريز، دوكو، فيل فودين.

المواجهات بين الفريقين

وفي خلال آخر 32 مباراة بين الفريقين، لم ينجح نيوكاسل في الفوز سوى في مباراة وحيده وكان التعادل حاضراً في 5 مباريات وحقق مانشستر سيتي الفوز 25 مره.

كان آخر انتصار لنيوكاسل على مانشستر سيتي عام 2019 بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.