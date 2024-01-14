كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم “يوتيوب” نهائي كأس السوبر الإسباني 2024

يبحث جماهير كرة القدم حول العالم عن كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 في المملكة العربية السعودية.

ويطمح كلا الفريقين في تحقيق الفوز والظفر باللقب لإسعاد الجماهير، ورفع معنويات الفريق لما تبقى من مباريات حاسمة خلال الموسم الجاري.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد الموافق 14 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويمكنك مشاهدة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني عبر قناة SSC Hd1 بتعليق فارس عوض.

تشكيل برشلونة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز مباراة اليوم ضد ريال مدريد بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جولس كوندي، رونالد أراوخو، كرستنسين، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، بيدري، سيرجي روبرتو.

الهجوم: ليفاندوفسكي، فيران توريس.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفخال، روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، تشواميني، بيلينجهام، فالفيردي.

الهجوم: رودريجو، فينسيوس.