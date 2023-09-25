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كيفية مشاهدة مباراة النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

فاتن أبو عون

يستعد نادي النصر السعودي لخوض مباراة مثيرة أمام نادي أحد وذلك لحساب الدور ال32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتقام مباراة النصر وأحد على ستاد “الأمير عبد الله الفيصل” في مدينة جدة، النصر يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاثة ومواصلة الانتصارات على المستوى المحلي والتي كان أخرها أمام الأهلي السعودي في المباراة التي انتهت بنتيجة 4 أهداف مقابل 3.

- صورة 1 - كيفية مشاهدة مباراة النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

مباراة النصر وأحد كأس خادم الحرمين _المصدر: موقع بطولات.

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فيما يسعى نادي أحد لمفاجئة الجماهير رغم فرق المستوى بين الناديين، حيث يسعى أحد لإقصاء النصر من بطولة كأس الملك السعودي رغم قوة المنافس، فيما يدخل النصر المباراة أمام أحد بمعنويات عالية وذلك بعد تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة أمام الأهلي السعودي على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر وأحد

تنطلق صافرة الحكم النمساوي “هارالد ليشنر” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وذلك اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023.

كيفية مشاهدة مباراة النصر وأحد في كأس الملك السعودي

يمكن مشاهدة مباراة النصر وأحد مباشر عبر قناة SSC 1 التابعة لمجموعة قنوات الشركة الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق نقل مباريات البطولات السعودية المحلية، فيما يمكن مشاهدة المباراة عبر شاهد VIP مجاناً بتقنية SD، في حال أردت مشاهدة مباراة النصر ضد أحد بتقنية HD يمكنك الاشتراك في الباقة.


التشكيل المتوقع للنصر ضد أحد

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي.
  • خط الدفاع: غيسلان كونان، محمد الفتيل، إيميريك لابورت، سلطان الغنام.
  • خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، أوتافيو دا سيلفا، عبدالرحمن غريب.
  • خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

يسعى نادي النصر السعودي هذا الموسم بكل قوة للحصول على لقب كأس الملك السعودي، حيث خرج الموسم الماضي أمام نادي الوحدة من نصف نهائي البطولة، ويقدم النصر السعودي متسلحاً بالوافدين الجدد مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني مستوى كبير على مستوى الدوري السعودي والتي كان أخرها مباراة الكلاسيكو السعودي أمام نادي الأهلي.

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فاتن أبو عون

خبرة لسنوات طويلة في كتابة المقالات، حاصلة على درجة بكالوريوس لغة عربية.

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