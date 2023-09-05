كيفية مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية في السعودية الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

تترقب جماهير كرة القدم في العالم والوطن العربي سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023 والتي تقام اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في مدينة جدة، حيث سوف يكون يوم حافل ببعض الفعاليات الأخرى الخاصة بالبطولة بحسب ما أعلنت “الفيفا” حيث سيتم تحديد شعار كأس العالم للأندية لعام 2023 على أن يتم نشر الجدول الرسمي للمباريات بعد إجراء القرعة.

كأس العالم للأندية في السعودية _ المصدر صفحة كأس العالم fifa على منصة إكس

والجدير ذكره أن من بين الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لعام 2023 النادي الأهلي المصري واتحاد جدة، حيث يتطلع عشاق الناديين الى كيفية مشاهدة القرعة، والفرق التي سوف تواجهها هذه الأندية بفارغ الصبر، ويشارك الأهلي المصري بصفته بطل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا فيما يشارك الاتحاد السعودي بصفته الممثل عن المملكة العربية السعودية المستضيفة لكأس العالم للأندية.

كيفية مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية 2023

أعلن الفيفا بشكل رسمي عبر حساب كأس العالم فيفا على منصة إكس على أن القرعة سوف يتم نقلها عبر المنصات الرقمية التابعة لها، حيث سوف يتم بث القرعة لجميع أنحاء العالم، فيما أعلنت قناة SSC NEWS التابعة لمجموعة قنوات شركة الرياضة السعودية عن نقل فعاليات القرعة المقامة اليوم في مدينة جدة.

#نشرة_الأخبار | اليوم .. سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة#SSC pic.twitter.com/GI6iZl3Vrf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 4, 2023

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

تنطلق فعاليات سحب قرعة كأس العالم للأندية لعام 2023 في مدينة جدة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، حيث سيتم سحب القرعة بتواجد ممثلي الأندية المشاركة في البطولة بالإضافة الى ممثلي عن الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان الأهلي المصري قد أرسل حسام غالي ليكون ممثل الأهلي خلال سحب قرعة كأس العالم للأندية، وسوف تقام مباريات كأس العالم للأندية ما بين 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر المقبل.

حسام غالي ممثلًا عن الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية pic.twitter.com/JY2PJR7nwB — Yallakora (@Yallakoranow) September 4, 2023

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 في جدة

الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

أوراوا الياباني الفائز بدوري أبطال أسيا 2022.

ليون المكسيكي الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف.

أوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية.

الاتحاد السعودي ممثل عن المملكة العربية السعودية مستضيفة كأس العالم للأندية.

والجدير ذكره أن المرشح الأكثر حظاً بين هذه الأندية في الوقت الحالي هو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني كان قد حقق لقب كأس العالم للأندية في النسخة الماضية والتي أقيمت في المغرب، حيث حقق الفوز على نادي الهلال السعودي في النهائي بنتيجة 5 أهداف مقابل 3.