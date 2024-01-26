كيفية حجز تذاكر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بكأس آسيا 30/1/2024

بعد أن وقعت السعودية ضد كوريا الجنوبية في دور ثمن نهائي بطولة كأس آسيا، أصبح هناك حالة اهتمام واسعة وكبيرة بخصوص شراء تذاكر مباراة السعودية وكوريا، وهذا ليس فقط من مشجعي المنتخب السعودي، بل من محبي كرة القدم الذين يتثنى لهم حضور هذه المباراة، والتي تعتبر من أقوى المباريات في قارة آسيا، وبالطبع هناك آمال ودعوات كثير للأخضر السعودي في مباراته القادمة، وهذا ضد أحد أبرز المرشحين بالبطولة، وتجدون في هذا المقال كيفية حجز التذاكر إلكترونيا، فتابع معنا.

تذاكر مباراة السعودية وكوريا

السعودية ضد كوريا

يدخل المنتخب السعودي هذه المباراة بمعنويات عالية، وهذا بعد أن تصدر المجموعة الخاصة به وذا بسبعة نقاط، حيث فاز على عمان ثم قرغيزستان، وبعدها تعادل في المباراة الأخيرة ضد تايلاند.

على الناحية الأخرى يدخل المنتخب الكوري الجنوبي هذه المرحلة، وهذا بعد أن أنهى دور المجموعات في المركز الثاني، وذلك بعد تعادلين وفوز في مباراة وحيدة، وجدير بالذكر أن منتخب البحرين تصدر هذه المجموعة والتي ضمت كوريا الجنوبية والأردن وماليزيا، وهذا كأحد مفاجآت البطولة.

موعد ومكان المواجهة

ويستضيف إستاد المدينة التعليمية مواجهة الأخضر السعودي ضد المحارب الكوري في مباراة من العيار الثقيل، وهذا في دور الـ 16 من البطولة، وذلك في تمام الموعد الموضح:

يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يناير 2024 ميلادي.

وهذا في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية والدوحة.

أي في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر.

كيفية حجز التذاكر

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز تذاكر المباراة من موقع تذاكر كأس آسيا هنا، ولكن على الأغلب نظرا للإقبال الكبير على التذاكر فعلى الأغلب ستكون قد نفذت عند دخولكم في الموقع، ويمكنكم الحجز بالطريقة البديلة عبر الخطوات التالية: