كيفية حجز تذاكر مباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا 25/1/2024

يتواجه الأخضر السعودي ضد منتخب تايلاند في المباراة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2024 المقامة في قطر، وبالطبع هناك حالة اهتمام بخصوص طرق شراء تذاكر المباراة وهذا خاصة بعد أن انتهت من موقع اللجنة المنظمة للبطولة الرسمي، ونوفر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال طريقة بديلة لحجز التذاكر من أحد منصات إعادة بيع التذاكر الشهيرة، كما نتابع التفاصيل المتعلقة بهذه المواجهة، فتابع.

تذاكر مباراة السعودية وتايلاند

مباراة السعودية ضد تايلاند

تتواجه السعودية ضد تايلاند في المباراة رقم 3 من أصل 3 من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا، وبالطبع ينتظر الآلاف هذه المباراة وهذا لأنها تجمع بين أقوى منتخبين في المجموعة، حيث فاز المنتخب السعودي في المباراتين السابقتين صد عمان وكذلك قيرغيزستان ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ويبحث عن الفوز الثالث.

على الناحية الأخرى فإن تايلاند تحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وتسعى بكل تأكيد تأمين صعودها للأدوار الإقصائية بتعادل على الأقل ضد المنتخب السعودي.

الموعد المباراة والمكان

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وتايلاند على إستاد المدينة التعليمية في الريان بقطر، وذلك في تمام الموعد التالي:

يوم الخميس القادم 25 يناير 2024.

وهذا في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت الرياض والدوحة.

كيفية حجز التذاكر

وبعد أن تم طرح تذاكر مباراة السعودية ضد تايلاند كان هناك حالة إقبال كبيرة وخاصة بين مشجعي المنتخب السعودي، وهذا ما ظهر جليا بعد انتهاء التذاكر بعد عدة فترة ليست بالطويلة من طرحها، ولكن لحسن الحظ يوجد الكثير من التذاكر المعروضة للبيع في منصة إعادة البيع الشهيرة “غرينتا هب”، ويمكنكم الشراء عبر الخطوات التالية: