كيفية حجز تذاكر مباراة الاهلي والاتحاد في كأس العالم للاندية 2023 ؟

يواجهها النادي الأهلي المصري نظيره نادي الاتحاد السعودي في مباراة الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 ديسمبر وحتي 22 ديسمبر الجاري، ونجح العميد في الفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي في مباراة الجولة التمهيدية بثلاثة أهداف دون رد، واصبح مع موعد مع النادي الأهلي المصري في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

تقام مباراة الأهلي والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة 15 ديسمبر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات مونديال الاندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما هي طرق حجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة؟

طرحت تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية علي موقع الفيفا ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

الذهاب إلي صفحة حجز التذاكر مباشرة “من هنا “.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصحفة حجز التذاكر.

تسجيل الدخول في حسابك.

بعد ذلك تقوم باختيار فئة التذكرة والمقعد.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط على زر السداد.

اسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد

الفئة الذهبية: 2500 ريال

الفئة الفضية: 1250 ريال

الدرجة الأولى: 100 ريال

الدرجة الثانية: 75 ريال

الدرجة الثالثة: 40 ريال

والجدير بالذكر بإن النادي الأهلي التقي باتحاد جدة في كأس العالم للأندية الذي أقيم في اليابان عام 2005 وتعرض الأهلي وقتها للهزيمة من نظيره اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف سجله محمد نور.