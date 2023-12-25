كيفية حجز تذاكر مباراة الاتحاد والنصر 26/12/2023 Ittihad vs Nasser

أعلن نادي الاتحاد عن طرح تذاكر مواجهته ضد النصر، والمؤجلة من الجولة رقم 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يستضيف العميد هذه المباراة على إستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، وننشر لكم أعزائنا المتابعين رابط حجز تذاكر الاتحاد والنصر الرسمي، وكذلك نوفر لكم طريقة بديلة لحجز التذاكر في حال انتهت التذاكر من منصة الاتحاد السعودي، كما نتعرف معكم على التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة.

تذاكر مباراة الاتحاد والنصر

الاتحاد والنصر

ويلعب الاتحاد السعودي المباراة القادمة مباراة ديربي ينتظرها الجميع بينه وبين نادي النصر السعودي، وقد تم تأجيل هذه المباراة من الجولة الـ 17 من الدوري، والتي تم تأجيلها نظرا لمشاركة الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية.

ويرغب الاتحاد السعودي في الفوز في هذه المباراة بأي شكل، وهذا لمصالحة جمهوره بعد خسارة المباراة الأخيرة في الدوري التي جمعت بينه وبين الرائد بـ 1-3، أمام على الجانب الآخر، فاز النصر في المباراة الماضية ضد الاتفاق، ويقدم أداء ممتاز للغاية حتى الآن بالموسم، فهل يستطيع الاتحاد الفوز عليه؟.

موعد المباراة

وسوف تقام مباراة الديربي بين النصر والاتحاد في مدينة جدة على إستاد عبدالله الفيصل، وذلك في تمام الموعد التالي:

الثلاثاء 29 ديسمبر 2023.

وهذا في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة.

رابط حجز تذاكر المباراة

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز تذاكر المباراة إلكترونيا عبر منصة الاتحاد، فتابع الخطوات:

يتم الدخول إلى منصة تذاكر الاتحاد السعودي هنا .

. ثم اضغط على احجز الآن.

سجل الدخول.

ثم بعدها تقوم باختيار التذاكر المتاحة، ثم التوجه للدفع.

طريقة الحجز البديلة

في حال انتهاء التذاكر من منصة الاتحاد يمكنكم الحجز من خلال منصة غرينتا هب، وذلك فتابع الخطوات التالية: