كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي والحزم الجولة 18 دوري روشن 22/12/2023

أعلن نادي الحزم السعودي عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والحزم المقررة في الجولة رقم 18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يستضيف الحزم هذه المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة بريدة، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط حجز تذاكر المباراة الرسمي، كما نتعرف معكم على التفاصيل المتعلقة بها، فتابع معنا لكافة التفاصيل.

مصدر الصورة: حساب الأهلي السعودي على X

الأهلي والحزم

ويلعب النادي الأهلي السعودي المباراة القادمة له في دوري روشن ضد نادي الحزم، وجدير بالذكر أن الأهلي السعودي والحزم قد صعدا من دوري يلو بالموسم الماضي.

ولكن هناك فارق كبير بينهما في الوقت الحالي على مستوى الدوري، حيث يحتل الملكي الأهلي السعودي المركز الثالث في الدوري برصيد 34 نقطة، ويقدم أداء جيد جدا، على الناحية الأخرى، يحتل الحزم في الوقت الحالي المركز الأخير الثامن عشر برصيد 12 نقطة فقط، وهو أمام مهمة صعبة للغاية بالمباراة القادمة على الرغم أنها بملعبه.

موعد المباراة

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين موعد مباراة الاهلي جدة ضد نادي الحزم، والتي كما ذكرنا ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة في منطقة القصيم، وذلك في تمام الموعد التالي:

يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023.

وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت السعودية.

رابط شراء تذاكر المباراة

ويمكنكم أعزائنا المتابعين الدخول إلى موقع تذاكر نادي الحزم الرسمي، وحجز التذاكر الخاصة بكم إلكترونيا، وذلك ما يتم من خلال الرابط والخطوات الموضحة: