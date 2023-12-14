كيفية حجز تذاكر الهلال والوحدة في دوري روشن .. الجمعة 15/12

يواجه الزعيم نادي الوحدة في المباراة القادمة ضمن منافسات الجولة رقم 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وقد أعلنت منصة بلو ستور عن إتاحة تذاكر الهلال والوحدة، حيث تستمر جماهير الهلال السعودي في دعمه لآخر نفس حتى يستمر في صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، وهذا بعد أداء كبير يقدمه الهلال هذا الموسم، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في الأسفل كيفية حجز التذاكر، فتابع.

مباراة الهلال القادمة

ويلعب الهلال المباراة القادمة في الجولة رقم 17 من دوري روشن أمام نادي الوحدة، يستضيف هذه المباراة في مدينة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد الشهير.

ويقدم الهلال أداء استثنائي للغاية هذا الموسم، وقد حصل على العلامة الكاملة في آخر 5 مباريات له في الدوري لينفرد بصدارة الدوري بعدد نقاط 44 نقطة، كما أنه فاز في مباراته الأخيرة في بطولة كأس الملك سلمان بثلاث أهداف مقابل لا شيء ضد نادي التعاون.

على الناحية الأخرى يواجه الوحدة تحدي صعب للغاية خارج الديار أمام العملاق نادي الهلال، ويحتل المركز التاسع في الدوري برصيد 22 نقطة، فما هي توقعاتكم لهذه المباراة، وهل يستطيع الوحدة أن يحقق المفاجأة؟.

ترتيب دوري روشن بعد الجولة 16

الترتيب اسم الفريق عدد النقاط 1 الهلال 44 2 النصر 37 3 الأهلي 31 4 التعاون 31 5 الاتحاد 28 6 ضمك 24 7 الفتح 24 8 الاتفاق 24 9 الوحدة 22 10 الفيحاء 19 11 الشباب 17 12 الطائي 17 13 الخليج 16 14 الرياض 16 15 الرائد 13 16 الأخدود 13 17 أبها 13 18 الحزم 11

موعد المباراة

وبالنسبة لموعد المباراة فإنها تكون كما يلي:

الجمعة 15 ديسمبر 2023.

في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت الرياض.

حجز تذاكر الهلال والوحدة

ويمكنكم أعزائنا المتابعين اللحاق بحجز التذاكر الخاصة بكم لحضور هذه المباراة من الملعب، عبر متابعة الخطوات التالية:

🚨طرح دفعة جديدة من تذاكر لقاء #الهلال والوحدة .. حتى الآن عدد التذاكر المباعة لم يتجاوز (11) ألف تذكرة 🔵⚪️🎫https://t.co/eep692rIQ3 pic.twitter.com/QZcGEoeqSX — بيت الهلال (@baytAlhilal) December 14, 2023