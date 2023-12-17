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كيروش مدرب الزمالك القادم.. مصدر يوضح الحقيقة

أحمد علي

يبحث مجلس إدارة الزمالك عن التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وتولي معتمد جمال مهمة القيادة الفنية للفارس الأبيض حتى التعاقد مدرب.

وصرح لاعب الأهلي والزمالك السابق أحمد حسن عبر برنامجه التلفزيوني “العميد”، بإن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر وقطر وكولومبيا السابق مرشح قوي لتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسن أن كيروش مطلوب بقوة في الزمالك، كما أنه يقترب بشدة من أن يصبح المدير الفني للزمالك خلفًا للثنائي أوسوريو ومعتمد جمال.

حقيقة اقتراب كيروش من قيادة الزمالك

وفقًا للمعلومات الواردة إلينا من داخل نادي الزمالك، فإن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لم يدخل في مفاوضات رسمية مع مدرب منتخب مصر السابق كارلوس كيروش، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة يعمل خلال الوقت الحالي على رفع إيقاف القيد الذي يمنع النادي من إبرام تعاقدات خلال الفترة الحالية، مما يجعل هناك صعوبة استقدام كيروش، خاصة وأن الأخير يأخذ راتب كبير لن يستطيع الزمالك تلبيته.

وشدد على أن الزمالك يمر بأزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية، حيث هناك عدد من اللاعبين لم يحصلوا على أموالهم خلال الفترة الماضية، كما أن عدد من الألعاب انهارت بسبب إهمالها وعدم الاهتمام بها.

وكان الزمالك تحت قيادة معتمد جمال، قد تعرض للخسارة أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية من الدوري المصري لهذا الموسم، مما جعل هناك حالة الجماهيري الكبيرة.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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