كيران تريبير الظهير الأيمن لتوتنهام ينضم إلى أتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون جنيه إسترليني

أكمل الدولي الإنجليزي كيران تريبير، انتقاله إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من توتنهام بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، سيكون كيران تريبير أول لاعب كرة قدم إنجليزي يلعب مع أتلتيكو مدريد منذ 95 عامًا!

وقع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا والذي انضم إلى سبيرز من بيرنلي في يونيو 2015 ولعب أكثر من 100 مرة مع نادي لندن ، عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع وصيف الدوري الأسباني الموسم الماضي.

وكان قد اعترف بأنه لم يكن يتوقع انهاء تعاقده مع توتنهام، والذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2022.

يعتبر Trippier ثالث توقيع دفاعي رئيسي لفريق Atletico في انتقالات الصيف.

في نفس السياق، استقطب المدرب دييغو سيمون، الظهير فيليب فيليبي من بورتو وكذلك الظهير الأيسر رينان لودي من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، في حين انتقل مدافع أوروغواي دييغو غودين إلى إنتر ميلان.

بعد أن وصل مهاجم البرتغال جواو فيليكس إلى 113 مليون جنيه إسترليني، ولاعب الوسط ماركوس يورينتي الذي وصل من غريمه ريال مدريد مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، فإن وصول تريبير يصل مجموع إنفاق أتليتيكو الانتقالي حتى الآن هذا الصيف، إلى أكثر من 170 مليون جنيه إسترليني.

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ومع ذلك، تلقى وصيف الدوري الأسباني 107.7 مليون جنيه إسترليني، من بيع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة بطل الدوري.

ولم يسافر تريبير، الذي كان آخر ظهور لتوتنهام له في نهائي دوري أبطال أوروبا 2-0 أمام ليفربول في يونيو، مع فريق توتنهام في جولته في آسيا قبل الموسم.



وفي وقت سابق أبدى نادي يوفنتوس اهتمامه بالتعاقد مع مدافع توتنهام كيران تريبير كبديل عن جواو كانسيلو ، وفقًا لما ذكره سكاي في إيطاليا.

ظهر تريبير كأول الظهير الأيمن في توتنهام، منذ رحيل كايل ووكر إلى مانشستر سيتي في عام 2017.

ساعد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا توتنهام، في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه اعترف بأن أداءه طوال البطولة”ل م يكن جيدًا على الإطلاق” ، مما أثار اقتراحات بأنه قد يغادر توتنهام هذا الصيف.