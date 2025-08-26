كومبيوتر فائق الدقة يتوقع الفائز بالدورى الإنجليزى بفارق نقطة واحدة

في موسم يُوصف بأنه الأكثر إثارة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، كشف “كمبيوتر فائق الدقة” عن توقعاته النهائية للجدول بعد محاكاة أكثر من 100 ألف سيناريو للمباريات. النتيجة جاءت دراماتيكية حيث توج ليفربول باللقب بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال ، في مشهد يَعِد الجماهير بنهاية لا تُنسى.

صراع على الصدارة

الكمبيوتر توقّع أن يحسم ليفربول القمة برصيد 79 نقطة، متقدمًا على أرسنال صاحب الـ 78 نقطة، ليصبح اللقب في المتناول حتى آخر جولة. خلفهما، يكتفي مانشستر سيتي بالمركز الثالث بـ 71 نقطة، فيما يعود تشيلسي إلى المربع الذهبي برصيد 69 نقطة.

مانشستر يونايتد.. صدمة ومفاجأة

رغم بدايته الكارثية بدون أي فوز، وضع الكمبيوتر مانشستر يونايتد في المركز السابع بـ 57 نقطة، ليتفوق على أستون فيلا الثامن، ويثبت أن “الشياطين الحُمر” قادرون على العودة تدريجيًا لكن دون منافسة حقيقية على اللقب.

سباق البقاء في البريميرليج

في منتصف الجدول، استقرّت أندية مثل بورتموث، نوتنجهام فورست، برايتون وكريستال بالاس بأمان بعيدًا عن الخطر. أما القاع فكان الأكثر قسوة: الكمبيوتر توقع هبوط وولفرهامبتون وبيرنلي وسندرلاند، مع تسجيل الأخير أسوأ حصيلة في الدوري بـ 32 نقطة فقط وفارق أهداف سلبي (-30).

موسم ملحمي قادم

بين الصراع الناري على اللقب والسباق المحتدم للهروب من الهبوط، يبدو أن الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/26 سيكون واحدًا من أكثر المواسم إثارة في العقد الأخير. ليفربول وأرسنال يعيشان صراعًا تاريخيًا، فيما تكافح بقية الأندية لإثبات نفسها، لتبقى الإثارة عنوانًا لا يغيب عن البريميرليج.