كولر يستقر على تشكيل المارد الأحمر ضد الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ستشهد ملعب “ستاد القاهرة الدولي” اليوم مواجهة عربية مرتقبة في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث سيواجه الفريق الأول لنادي الأهلي نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي. وتأتي هذه المباراة في موسم 2022/2023، وستقام على أرضية “ستاد القاهرة الدولي”.

مباراة الذهاب بين الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز كبير في مباراة الذهاب ضد فريق الترجي الرياضي التونسي، حيث فاز الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “حمادي العقربي”، معقل الفريق التونسي.

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سجل الجنوب الإفريقي بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في مرمى الترجي الرياضي التونسي في مباراة الذهاب بعد مرور 8 دقائق فقط، حيث سدد تاو كرة قوية وأخطأ حارس مرمى الترجي في تقديرها، مما جعلها تسكن الشباك. ولم يمهل الأهلي مضيفه الكبير الترجي كثيراً وتمكن من تسجيل الأهداف الثاني والثالث عبر محمود عبد المنعم كهربا وتاو مرة أخرى، ليحسم الفوز بنتيجة 3-0 في النهاية.

انتهى الشوط الأول من مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب “رادس” بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف سجله الجنوب الإفريقي بيرسي تاو. وفي الشوط الثاني، أضاف تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 55، وقبل النهاية بخمسة عشر دقيقة، سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث للأهلي ليحسم الفوز بنتيجة 3-0 ويقترب من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم

من المتوقع أن يقود المدير الفني السويسري مارسيل كولر فريق النادي الأهلي في مباراة الإياب ضد فريق الترجي التونسي الليلة، وسيحاول الحفاظ على تقدم الفريق بثلاثية نظيفة الذي حققه في مباراة الذهاب. ومن المتوقع أن يتخذ كولر خطة دفاعية أكثر تحفظاً في المباراة الليلة، والاعتماد على الهجمات المرتدة لتسجيل المزيد من الأهداف إن أمكن.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو.