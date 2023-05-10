كولر يحدد أول الراحلين عن الأهلي في الإنتقالات الصيفية

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام للغاية على فريق بيراميدز بنتيجة هدف واحد مقابل لا شئ سجله ظهير أيسر الفريق على معلول من ركلة جزاء ليحصد الفريق الأحمر لقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي في المباراة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية، حيث شارك نادي بيراميدز أمام النادي الأهلي عقب اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة في البطولة بسبب مشكلة النادي مع اتحاد الكرة ومهاجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.

ومن جانبه كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء قرر رحيل بعض اللاعبين من النادي الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأس تلك القائمة أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق وذلك عقب استبعاد المدير الفني له في الفترة الأخيرة، ولكن إدارة النادي الاهلي لم تحسم أمر رحيل أيمن أشرف عن الفريق خاصة أن اللاعب قدم الكثير للقلعة الحمراء إلى جانب إحترامه لقرارات المدير الفني بإستبعاده الدائم من المباريات.

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة هامة للغاية أمام فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 في المباراة التي مقرر لها أن تقام يوم الجمعة الموافق 12 من شهر مايو الجاري على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بتونس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ويرغب الفريق الأحمر في حصد البطولة للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي عقب الهزيمة في نهائي الموسم الماضي أمام نادي الوداد المغربي.