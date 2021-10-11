كورتوا ينتقد اتحاد اليويفا بشكل لاذع ويبدي استيائه من جشع المسؤولين فيه

فتح تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا وريال مدريد النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بتصريحات مثيرة للجدل أطلقها اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً اليوم بعد خروج منتخب بلاده من منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية بشكل نهائي حتى بعد مباراة تحديد المركز الثالث، وأثارت تصريحات كورتوا الجدل بشكل كبير بين اللاعبين والجماهير ووضعت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موقف محرج.

قال تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا في تصريحات صحفية بعد خروج منتخب بلاده من دوري الأمم بأن بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا تقام إلا لأجل المال، وقال كورتوا بأن الأمر لا يقتصر فقط على بطولة دوري الأمم وانما يشمل كافة البطولات الأوروبية سواءً على مستوى المنتخبات أو الفرق، واتهم كورتوا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه لا يهتم إلا للمال في المسابقات التي يقيمها ويعطي الأولوية في البداية للمال ولا يهتم لرفاهية اللاعبين، وصرح كورتوا في شأن ذلك قائلاً بأن مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هي لعبة مالية ويجب علينا أن نكون صادقين بشأنها، وقال كورتوا بأن بطولة دوري الأمم تمثل مسابقة جديدة وبطولة جديدة على التليفزيون بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم مما يعني أنها مجرد أموال وأرقام جديدة بالنسبة لهم، وأدان كورتوا عدم إعطاء الأولوية لرفاهية اللاعبين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبسبب غياب كل من هازارد ولوكاكو عن منتخب بلجيكا بداعي الإصابة تطرق كورتوا لموضوع الإصابات قائلاً بأن منافسات كأس العالم لعام 2022 ستكون في شهر نوفمبر من العام القادم، وسيتعين على اللاعبين اللعب حتى شهر يونيو من أجل المنافسة على المسابقات الأوروبية، وقال كورتوا بأن تعرض اللاعبين للإصابات ما عاد يهم أحداً وعلى اللاعبين بعد المشاركة في كأس العالم الانضمام لمنتخباتهم مجدداً للعب أربع مباريات هامة في دوري الأمم الأوروبية التي باتت تقام في كل عام، وسيكون أمام اللاعبين فرصة إجازة لمدة أسبوعين فقط هذا فضلاً عن إمكانية إصابة اللاعبين المرتفعة والتي ستؤثر سلباً على اللاعبين.