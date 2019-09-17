برشلونة تتعادل سلبياً مع بروسيا دورتموند في أول مباريات دوري الأبطال

مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم في دوري ابطال أوروبا، حيث يلتقي الفريق الأسباني على ملعب سيجنال بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند في لقاء منتظر ومرتقب من الجميع، في لقاء من المحتمل أن نشاهد من خلاله النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع برشلونة هذا الموسم، بعد أن غاب عن المباريات الأربع لبرشلونة في الدوري الأسباني لكرة القدم.

المواجهة المرتقبة بين الفريقين ستلعب في التاسعة مساءا، وتلعب في نفس التوقيت خمس مباريات أخرى بالجموعات الأخرى لبطولة دوري الأبطال، وسيكون الهدف من هذا اللقاء للفريقين هو الثلاث نقاط، الذين سيكونوا بمثابة خطوة كبيرة نحو التأهل إلي الدور المقبل لكلاهما.

ويسعى الفريق الألماني لاستغلال عامل الجماهير وأرضية الملعب لتحقيق الانتصار، خاصة أنه يستمد قوته من ملعبه، ويقدم الفريق خلال الفترة الأخيرة العديد من العروض الجيدة بالدوري الألماني خاصة في ظل الأعتماد على الثلاثي المرعب رويس وسانشو ومهاجم البرسا السابق باكو الكاسير.

نتيجة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.