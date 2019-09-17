الهلال يفوز على الاتحاد بثلاثية ويتأهل إلي قبل نهائي دوري أبطال أسيا

نقدم لكم نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال أسيا لكرة القدم، حيث يلتقي الفريقين اليوم في تلك المواجهة من أجل الصعود إلي دور الأربعة من دوري أبطال أسيا لكرة القدم، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وخلال ساعتين من المنافسة سيتحدد في النهاية الفريق المتأهل الذي سوف يلاقي السد القطري في الدور قبل النهائي.

، يغيب عن الهلال اليوم الظهير الأيمن الدولي محمد البريك، وبإستثناء البريك فأن الزعيم يمتلك التشكيلة الكاملة بترسانة محترفيه من أجل تحقيق الفوز في تلك المواجهة، والتي سيكون على رأسهم اللاعب الفرنسي وهداف الفريق جوميز، بالإضافة إلي تواجد الإيطالي جوفينكو، وعدد كبير من اللاعبين المحليين المميزين على رأسهم عبدالله عطيف وسلمان الفرج والشهري.

أما العميد الاتحادي فالاعتماد في تلك المواجهة سيكون على محترفيه في الخط الهجومي، في ظل إيقاف نجمه فهد المولد بسبب المنشطات، ويمر اتحاد جدة بفترة جيدة رغم خسارته الأخيرة في الدوري أمام ضمك، لكن الفريق أثبت أنه قادر على التحدي

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد

فوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للاتحاد