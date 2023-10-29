كواليس مثيرة وراء اختطاف والد لويس دياز

تسيطر حالة من الحزن لدي الكولومبي لويس دياز، بعدما تعرض والده للاختطاف خلال الساعات القليلة الماضية، مما جعل الشرطة الكولومبية تُكثف من بحثها.

كواليس اختطاف والد لويس دياز

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الشرطة الكولومبية تبدأ في توسيع عمليات بحثها لإيجاد والد نجم الريدز، والتعرف على الجناة.

وأوضحت التقارير أن والد ووالدة لويس دياز تعرض للخطف في مدينة لاجواخيرا الكولومبية، وذلك خلال تواجدهما في محطة بنزين، ليأتي رجلان مسلحان ويقوموا بخطفهما.

وأشارت إلى أن لويس دياز والسيدة سيلينيس زوجته كانا في الطريق للسفر لحي لوس أوليفوس السبت بالأمس، قبل وقوع حادثة خطفهما.

وأكدت التقارير أن عدد من الشهود العيان سمعوا إطلاق نيران متبادل، لكن الشرطة الكولومبية لم تؤكد الأمر، لتقرر إغلاق المدينة حتى لا يهرب الجناة.

وشددت على أن الشرطة وجدت والدة لويس دياز في حالة جيدة، لكن لم تعثر حتى الاَن على والد اللاعب، ليتدخل قوات إضافية من الجيش الكولومبي مع الشرطة، لكن لم يتمكنوا من الوصول له حتى هذ اللحظة.

في سياق متصل، وأكدت ديالا ويلشيز، حاكمة لاجواخيرا، في بيان، على أنها ترفض وتدين اختطاف لويس دياز وسيلينيس مارولاندا، في الأحداث التيجرت في بارانكاس.

وطالبت ديالا في بيانها بإعادة والدي دياز سالمًا، حيث شدد الجيش الكولومبي في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا، و”x” حاليًا، دعم عمليات البحث عن والد مهاجم الريدز.

الجدير بالذكر أن دياز يعد أحد أبرز لاعبي المنتخب الكولومبي خلال الفترة الحالية، حيث يلعب ضمن صفوف ليفربول، بجانب تألقه مع الريدز.