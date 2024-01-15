كواليس مثيرة في غرفة ملابس برشلونة خلال الكلاسيكو

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تفاصيل مثيرة حدثت داخل غرفة ملابس فريق برشلونة الإسباني خلال مباراتهم ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

انتهت المباراة بخسارة برشلونة بنتيجة قاسية 1-4، مما أدى إلى فوز ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني هذا الموسم، وفي هذا الوقت تعاني الفريق من أزمة نتائج سلبية وأداء ضعيف تؤثر على فريق تشافي هيرنانديز.

ذكرت الصحيفة الإسبانية تفاصيل ما حدث في غرفة ملابس برشلونة بين الشوطين بعد تأخر الفريق في مباراتهم ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وأفادت الصحيفة بأن الجميع كان يتوقع ردة فعل قوية من تشافي، مشابهة لما حدث في مباراة ألميريا.

ومع ذلك لم يصرخ تشافي في لاعبي برشلونة ولم ينتقدهم بقسوة كما فعل بين الشوطين في مباراة ألميريا، وعلى ما يبدو لم يكن لدى المدرب رغبة كبيرة في إجراء محادثة مع اللاعبين.

اكتفى تشافي بتقديم بعض التعليمات وتحفيز اللاعبين، مع التأكيد على ضرورة المزيد من الالتزام، دون أن يلجأ إلى الصراخ أو التوبيخ، ووفقًا للصحيفة أحد اللاعبين الذي لم يتم الكشف عن هويته، صرح بأنه يعتقد أن تشافي قد فقد السيطرة على الفريق.