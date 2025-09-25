أخبار الرياضة

كواليس قمة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال.. ورقة التعليمات لمحرز تثير ضجة كبيرة

شاهيناز شوقي

 

ورقة محرز

شهدت مباراة بيراميدز المصري والأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال مشاهد مثيرة داخل الملعب وخارجه ، أبرزها اللقطة التي التقطتها الكاميرات للنجم الجزائري رياض محرزوهو يتسلم ورقة تعليمات من الجهاز الفني. هذه الورقة تحولت سريعًا إلى محور نقاش بين الجماهير ووسائل الإعلام، وأصبحت الكواليس الأبرز بعد اللقاء.

 

ورقة محرز حديث الجماهير

ورقة محرز
محرز يقرا الورقة

ظهر محرز وهو يقرأ الورقة بتركيز ثم ينقل مضمونها إلى زملائه في أرضية الملعب. وقد فتح ذلك الباب أمام التكهنات حول محتواها، بين من اعتبرها تحمل خطة تكتيكية لتغيير مجريات اللعب، ومن تعامل معها على أنها مجرد تعليمات بسيطة.

 

تفاعل واسع على مواقع التواصل

 

ورقة محرز
تفاهم بيراميدز

انتشرت صورة الورقة ومقاطع الفيديو المرتبطة بها على منصات التواصل الاجتماعي، لتثير موجة من التعليقات. بعض المشجعين تعاملوا مع الأمر بجدية وربطوه بأداء الفريق، بينما أطلق آخرون تعليقات ساخرة وطرائف جعلت من الورقة وسمًا متداولًا بين رواد تويتر.

 

آراء المحللين حول ورقة محرز

 

ورقة محرز
فرحة الفوز

أكد محللون رياضيون أن استخدام الأوراق المكتوبة أصبح شائعًا في كرة القدم الحديثة، حيث يُفضَّل المدربون هذا الأسلوب لنقل التعليمات بوضوح وسط ضوضاء الجماهير، خاصة في المباريات المصيرية مثل كأس الإنتركونتيننتال.

بينما يرى البعض أنها وسيلة خاطئة صرفت اهتمام اللاعب وتركيزه لأكثر من دقيقة كاملة.

 

 أجواء حماسية في المدرجات

ورقة محرز
حماس الجماهير

لم تقتصر الإثارة على الورقة فقط، فقد شهدت المباراة اعتراضات من بعض اللاعبين على قرارات الحكم، إلى جانب حماس جماهير الأهلي السعودي التي ملأت مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، مقابل دعم قوي من أنصار بيراميدز، مما أضفى على اللقاء أجواءً حماسية واستثنائية.

 

ما هو مضمون ورقة التعليمات التي استلمها محرز في مباراة بيراميدز والأهلي السعودي؟

ورقة محرز
لقاء القمة

الورقة تضمنت تعليمات تكتيكية من الجهاز الفني للأهلي السعودي، وقد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من رأى فيها خطة سرية حاسمة، وبين من اعتبرها جزءًا طبيعيًا من أساليب التدريب الحديثة.

عن الكاتب:
شاهيناز شوقي

الاسم: شاهيناز شوقي، من الاسكندرية، جمهورية مصر العربية، خريجة كلية التربية جامعة الاسكندرية، أهوى الموسيقى والأدب والقراءة، أزور المتاحف والمعارض، أهتم بالعمل المجتمعي، عملت كمحررة في عدد من المواقع الإخبارية، وحاليا أعمل في موقع نجوم مصرية، أكتب في السياسة والاقتصاد وأحوال المواطن المصري اليومية، وأقوم بتغطية ما يهمه من أحداث.
أكتب في الفن والرياضة والصحة، أسعى إلى إزالة الانقسامات والتعصب بين الناس، وأحارب التطرف والتدين الكاذب.


