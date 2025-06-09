كواليس خطة الهلال السعودي لضم جيوكيريس وبرناردو سيلفا قبل مونديال الأندية 2025

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل، يشأن توجيه أنظار نادي الهلال السعودي أنظاره نحو صفقتين من العيار الثقيل، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

الهلال السعودي يضع ضمن قائمته عددًا من الصفقات العالمية خلال الفترة الحالية، قبل كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينتظلق يوم 13 من يونيو حتى 14 من يوليو القادم.

ويستهل الزعيم مشواره في مونديال الأندية بمواجهة قوية أمام ريال مدريد الإسباني يوم 18 يونيو، ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

وعلى مدار الأسابيع الماضية دخلت إدارة فهد بن نافل في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، والبرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الشهير سانتي آونا، فإن الهلال قد بدأ التفاوض من أجل التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكريس من سبورتنج لشبونة البرتغالي، بجانب نجم الوسط البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستهدف النادي الهلالي حسم التعاقد مع فيكتور جيوكريس الذي تألق بشكل لافت في الموسم الماضي، وسجل 54 هدفاً خلال 52 مباراة مع الفريق البرتغالي.

ومن الجدير بالإشارة أن النجم السويدي المتألق قد نافس بقوة على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي قبل خسارته في النهاية لصالح الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني.

ومن جانبها، اتجهت إدارة الهلال السعودي نحو التعاقد مع اللاعب الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، الذي يجيد دور الجناح الأيمن بجانب صانع الألعاب.

وأعلن نادي الهلال تعاقده مع الثنائي السعودي علي لاجامي، مدافع النصر السعودي، وعبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي، لتدعيم صفوفه.