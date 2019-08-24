كهربا ينشر صورة على حسابه على إنستجرام تثير التساؤلات بشأن انضمامه للأهلي

انتقل لاعب نادي الزمالك محمود كهربا إلى نادي أفيس البرتغالي بعد عدد كبير من المشاكل المصاحبة لهذا الانتقال، وتهديدات للاعب بالإيقاف وعدم استلامه للبطاقة الدولية، إلا أنه بالفعل استلمها وشارك مع فريقه في أول لقاء في الدوري البرتغالي، ووسط كل تلك الأزمات ظهرت في الأفق العديد من الأخبار التي تؤكد أن اللاعب سوف يعود لمصر مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية، ولكن هذه المرة للنادي الأهلي الغريم التقليدي للقلعة البيضاء وهو بكل تأكيد ما أشعل مشكلة اللاعب بشكل أكبر.

صورة كهربا تثير الجدل

واليوم وبالتحديد منذ قليل نشر اللاعب صورة له أثارت جدلاً وتساؤلات عديدة حيث ظهر في الصورة مع طفلين، وكان اللاعب يرتدي زي النادي الأهلي بشعار الفريق الأحمر، وقد تم تداول الصورة على نطاق واسع بين الجماهير وشهدت تعليقات كثيرة، ما بين مهاجمين للاعب وهم بكل تأكيد الجماهير البيضاء، ومادحين له وهم جمهور القلعة الحمراء، وبذلك تترك الصورة تأكيدًا آخر ومؤشر قوي عن قرب اللاعب من الانتقال بالفعل للنادي الأهلي.

وقد تعجب الكثيرون ممن علقوا على هذه الصورة وتساءلوا كيف يسمح النادي البرتغالي للاعب يلعب ضمن صفوفه يلتقط صورة بزي نادي آخر، وشهدت التعليقات الكثير من الشد والجذب بين جمهور الفريقين، وحتى الآن لم تصدر أي تصريحات رسمية من مسئولي الزمالك أو الأهلي سواء بالتأكيد أو النفي ويترقب الجميع ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة.

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