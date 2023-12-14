كهربا: الأهلي لا يخشى أحد ونستطيع الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

تحدث مهاجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” عن مواجهة فريقه السابق نادي اتحاد جدة السعودي، وقال كهربا في تصريحات نقلتها صفحة النادي الأهلي عبر منصة “x” أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية في السعودية.

وجاءت تصريحات كهربا كالتالي:

دائما ما نحترم كل الفرق التي نواجهها، نقدر اللاعبين في صفوف اتحاد جدة، ولكن في نفس الوقت الأهلي لا يخشى أحد بل على العكس الأندية المنافسة هي التي تخشاه، الأهلي قادر على تحقيق الفوز غداً أمام اتحاد جدة والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث محمود عبد المنعم كهربا للصحفيين اليوم 14 ديسمبر قائلا: “من أجمل الصدف اللعب أمام فريقي السابق اتحاد جدة، أعرف مدينة جدة جيدًا وملعب الجوهرة، وتلقيت مساندة كبيرة من جماهير الأهلي، وغدا سأرى جمهور الاتحاد وسيكون أمرا رائعا بالنسبة لي”.

مواجهات الأهلي والاتحاد

بالنظر إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، نجد تفوق كاسح للفريق السعودي على حساب النادي الأهلي حيث استطاع الفوز في جميع المباريات التي جمعت بين الفريقين.

المواجهة الأولى

وواجه اتحاد جدة النادي الأهلي من قبل في ثلاث مواجهات كان أولها البطوله العربية، واستطاع الفوز بهدف دون رد وكانت المواجهة في الأراضي السعودية.

المواجهة الثانية

بينما كانت ثاني المباريات بين الفريقين في السوبر المصري السعودي، حيث حل الاتحاد ضيفاً على الأهلي واستطاع اقتناص الفوز في اللقاء الثاني بين الفريقين بنتيجة 3-2.

المواجهة الأخيرة

بينما كان اللقاء الأخير بين الأهلي والاتحاد عام 2005، وفي البطولة التي تجمع الفريقين حاليًا وهي كأس العالم للأندية، واستطاعت اتحاد جدة الفوز مرة ثالثة على النادي الأهلي بنتيجه 1-0 بهدف أسطورة الاتحاد محمد نور.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

وضرب الاتحاد موعدًا ناريًا في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي بنتيجه 3-0، ليواجه النادي الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية في المباراة الرابعة تاريخيًا بين الفريقين.

وبذلك يبدأ الأهلي مباراته الأولى في كأس العالم للأندية هذه النسخة 2023 ضد الاتحاد السعودي يوم الجمعة 14 ديسمبر في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 9:00 بتوقيت السعودية.