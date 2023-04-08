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كم يبلغ راتب أندرسون تاليسكا الجديد في النصر السعودي بعد الزيادة

محمد عبد القوي حسن

بعد التوقيع على عقد احترافي جديد لمدة عامين، للاعب البرازيلي العالمي” أندرسون تاليسكا ” الذي وقع للاستمرار في صفوف نادي النصر السعودي، وماذا كانت أجواء التجديد، وماهي معنويات الرجل مع العالمي، خصوصا وانه دائما يتحسن مستواه للأفضل، وهل أثر وجود كريستيانو على مستواه للأفضل؟.

كم يبلغ راتب أندرسون تاليسكا الجديد في النصر السعودي بعد الزيادة

معنويات أندرسون تاليسكا بعد التجديد

كلها تساؤلات تم طرحها بعد الإعلان عن تجديد عقد اللاعب لمدة عامين، ولم تجد إدارة النادي أي صعوبة في التجديد له، وهذا ما حمس النادي لزيادة مستحقاته، مما زاد من ارتفاع معنوياته أكثر وإقباله على التجويد والإضافة في الفترة القادمة، دعونا في البداية نعطيكم نبذة عنه.

أندرسون تاليسكا

من هو أندرسون تاليسكا

  • الاسم: أندرسون سوزا كونسياو.
  • من مواليد الأول من فبراير عام 1994″ البرازيل”.
  • فييرا دي سانتانا، البرازيل.
  • يبلغ من العمر 29 عاما.
  • لعب في مرحلة الشباب وقبل الاحتراف في عام 2007 مع نادي فاسكو داغاما.
  • وفي عام 2009 لعب لنادي باهيا.
  • احترف في 2014 في نادي بنفيكا.
  • وتم إعارته في عام 2016 لنادي بشكتاش.
  • ولعب على سبيل الإعارة في 2018 لنادي غوانزو أيضا.
  • وفي 2019 لعب لنادي غوانغجو إفرغراند.
  • ومنذ عام 2021 وهو يلعب في صفوف نادي النصر السعودي.

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كم يبلغ راتب أندرسون تاليسكا الجديد في النصر السعودي بعد الزيادة

18مليون دولار قيمة عقد أندرسون مع النصر

قيمة العقد الجديد الذي وقعه اللاعب البرازيلي المحترف في صفوف النصر السعودي هو 18 مليون دولار لمدة عامين، بواقع 9 مليون دولار عن العام الواحد، بزيادة 2،5 مليون يورو عن الموسم الماضي، والسؤال الذي تبقي لنا أن نجيب لكم عليه، هو ” هل أثر وجود كريستيانو بصفوف نادي النصر على اللاعب؟، والإجابة بالتأكيد” نعم اثر بالإيجاب، حيث يوجد انسجام كبير بينهما في كل المباريات.

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محمد عبد القوي حسن

كاتب وشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر .. نقيب الكتاب بمحافظة المنيا.. صدر له مجموعة من الدواوين الشعرية.. عمل بالعديد من الصحف الورقية الإلكترونية

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