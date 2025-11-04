كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”استاد هزاع بن زايد” موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات النصف النهائي وهي المباراة التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر لما تحمله من طابع خاص، سواء من حيث المنافسة على اللقب أو من حيث الندية بين الفريقين. وتعد هذه المواجهة بمثابة انطلاقة قوية للموسم الكروي الجديد في مصر، وفرصة لكل فريق لإثبات نفسه على الساحة المحلية.

الجولة نصف النهائي البطولة كأس السوبر المصري معلق المباراة فارس عوض القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية 1 توقيت المباراة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة مجموعة قنوات ابو ظبي الرياضية بالتحديد قناة ابو ظبي الرياضية 1، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري.

نظرة عامة على مشوار الأهلي إلى السوبر

يدخل النادي الأهلي اللقاء بصفته بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025، بعدما قدم موسماً استثنائياً استطاع خلاله حسم اللقب مبكراً بفضل الأداء القوي والاستقرار الفني تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

الأهلي يسعى لإضافة لقب جديد إلى خزائنه وتعزيز رقمه القياسي في عدد بطولات كأس السوبر المصري، إذ يعد الأكثر تتويجاً باللقب منذ انطلاق البطولة، حيث يمتلك أكثر من 13 لقباً في رصيده.

ويدرك لاعبو الأهلي أهمية المباراة كونها بطولة في مباراة واحدة، لا تقبل القسمة على اثنين، مما يجعل الحذر والتركيز أمراً ضرورياً منذ الدقائق الأولى.

مشوار سيراميكا كليوباترا إلى السوبر المصري

على الجانب الآخر، يدخل نادي سيراميكا كليوباترا المباراة التاريخية وهو يعيش لحظة فريدة في تاريخه الكروي، بعد أن حقق لقب كأس مصر 2025 لأول مرة في مسيرته، عقب أداء مذهل أطاح فيه بعدة أندية كبيرة في طريقه إلى النهائي.

بالنسبة للنادي الأهلي

تعد المباراة فرصة لتعزيز الزعامة المحلية عبر التتويج بلقب جديد.

تمثل بروفة قوية قبل انطلاق مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل الموسم الجديد.

كما يسعى الأهلي إلى الثأر من سيراميكا الذي أحرجه في مباريات سابقة بالدوري المصري.

بالنسبة لسيراميكا كليوباترا

المباراة هي الأهم في تاريخ النادي منذ تأسيسه.

الفوز بالسوبر سيكون أول لقب خارجي كبير في تاريخه القصير نسبيًا.

الفريق يريد أن يثبت أنه أصبح من الكبار القادرين على المنافسة وليس مجرد ضيف شرف.

كما أن إحراز لقب السوبر أمام الأهلي تحديدًا سيضعه في مكانة جديدة داخل الكرة المصرية.

التوقعات قبل المباراة

يدخل الأهلي اللقاء مرشحاً فوق العادة للفوز بالبطولة نظراً لخبرته الكبيرة في مثل هذه المباريات، لكن سيراميكا كليوباترا يمتلك طموحاً لا يستهان به وقد يخلق المفاجأة بفضل الروح القتالية العالية واللعب المنظم.

الجميع يتفق على أن المباراة ستكون قوية ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة، خاصة أن كلا الفريقين يمتلك عناصر قادرة على التسجيل وصناعة الفارق في أي لحظة.