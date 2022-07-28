كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وفيوتشر والتشكيل المتوقع في الدوري المصري اليوم

يواجه نادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي “فيريرا”، نظيره مادي فيوتشر بقيادة المدير الفني المصري “علي ماهر”، ضمن منافسات الجولة ٢٧ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة

تقام المباراة بين الفارس الأبيض ونادي فيوتشر، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد السكة الحديد، في مباراة مثيرة ينتظرها الجمهور الكروي المصري، ومحبي الكرة المصرية.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- حسام عبدالمجيد- أحمد فتوح.

في خط الوسط: محمد عبدالغني- إمام عاشور- محمود عبدالرازق شيكابالا- أحمد سيد زيزو- سيد عبدالله نيمار.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

التشكيل المتوقع لنادي فيوتشر

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: محمود شعبان، سعد سمير ومحمود مرعي وجوناثان نجوم.

خط الوسط: كريم نيدفيد وغنام محمد.

الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، محمد فاروق، أحمد رفعت وأحمد عاطف.

موقف الفريقين في الدوري المصري

يدخل نادي الزمالك إلى المباراة وهو في قمة الدوري برصيد نقاط ٦٠ نقطة حصدهم خلال ٢٦ مباراة، ويتطلع الزمالك للفوز حفاظاً على صدارة الدوري والبقاء وحيداً أعلى الجدول دون منافس يتساوى معه في النقاط.

بينما يدخل نادي فيوتشر إلى المباراة وهو في المركز الرابع برصيد نقاط ٤٢ نقطة حصدهم من ٢٦ مباراة أيضاً، ويتطلع للفوز حفاظاً على مركزه في الدوري المصري، ونعرض لك ترتيب جدول الدوري المصري قبل المباراة المرتقبة وبعد فوز النادي الأهلي على مصر المقاصة وفوز نادي بيراميدز على البنك الأهلي.

المركز الأول نادي الزمالك بمجموع نقاط 60 نقطة حصدهم من 26 مباراة.

المركز الثاني نادي بيراميدز بمجموع نقاط 59 نقطة حصدهم من 27 مباراة.

المركز الثالث النادي الأهلي بمجموع نقاط 54 نقطة حصدهم من 25 مباراة.

المركز الرابع نادي فيوتشر بمجموع نقاط 42 نقطة حصدهم من 26 مباراة.

المركز الخامس نادي سموحة بمجموع نقاط 40 نقطة حصدهم من 27 مباراة.

وتنتظر الجماهير المصرية مباراة الأبطال والمؤهلين للبطولات القارية لوجودهم بالمربع الذهبي في جدول الدوري المصري حتى الآن، وسوف تكون المباراة مليئة بالإثارة والندية بين لاعبي الفريقين.