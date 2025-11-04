كل ما تريد معرفته عن مباراة إنتر ميلان وكيرات في دوري أبطال أوروبا 2025.. الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”استاد جوزيبي مياتزا” مباراة إنتر ميلان وكيرات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الرابعة حيث فاز فريق إنتر ميلان علي فريق سان جيلواز بنتيجة 4-0 في الجولة السابقة بينما تعادل فريق كيرات مع فريق بافوس بنتيجة 0-0.

الجولة الرابعة البطولة دوري ابطال اوروبا معلق المباراة علي محمد علي القنوات الناقلة بي إن سبورت 4 توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بالتحديد قناة بي ان سبورت 4، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري ابطال اوروبا.

أهمية المباراة لكلا الفريقين

تأتي هذه المواجهة في توقيت حساس بالنسبة للفريقين.

بالنسبة إلى إنتر ميلان، الفوز يعني ضمان صدارة المجموعة تقريبًا، مما يسهل عليه مشواره في الأدوار القادمة، كما أن الفوز سيمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال منافسات الدوري الإيطالي.

أما كيرات، فيسعى إلى تحقيق مفاجأة تاريخية، أو على الأقل الخروج بنتيجة التعادل، التي قد تبقي على آماله في المنافسة على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

المباراة أيضًا فرصة لإنتر ميلان لتجربة بعض العناصر البديلة ومنح الراحة لبعض النجوم قبل المراحل الحاسمة من الموسم، في حين سيلعب كيرات بكل أوراقه المتاحة.

التحليل الفني والتكتيكي للمباراة

يتوقع أن يبدأ إنتر ميلان المباراة بضغط هجومي مكثف منذ البداية، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

سيعتمد إنزاغي على تمريرات تشالهان أوغلو العرضية والاختراقات من الأطراف عبر ديماركو ودومفريز، بينما سيعمل لاوتارو على التحرك بين خطوط الدفاع لجذب المدافعين وفتح المساحات أمام زملائه.

في المقابل، سيحاول كيرات إغلاق المساحات أمام مرماه باستخدام دفاع متكتل من خمسة لاعبين، مع محاولة استغلال الهجمات المرتدة السريعة عبر الجناحين، خاصة خلف الأظهرة المتقدمة لإنتر ميلان.

من الناحية التكتيكية، يبدو أن إنتر يمتلك أفضلية واضحة في الاستحواذ والسيطرة على الكرة، لكن التحدي سيكون في اختراق التكتل الدفاعي للفريق الكازاخستاني.

التوقع النهائي للمباراة

استنادًا إلى المعطيات الفنية ومستوى الفريقين، يبدو أن إنتر ميلان هو الأقرب للفوز بنتيجة مريحة.

من المتوقع أن تنتهي المباراة بنتيجة 3-0 لصالح إنتر ميلان، مع أداء قوي من لاوتارو وتشالهان أوغلو، بينما قد يكتفي كيرات بمحاولة الخروج بأقل الأضرار.