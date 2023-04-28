كل ما تريد معرفته حول مواجهة “النصر السعودي والرائد”

يترقب عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي مواجهة نارية بين فريقي النصر والرائد، حيث يحل نادي الرائد ضيفًا ثقيلاً على نادي النصر في ملعب مرسوم بارك وذلك في إطار الجولة 24 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

تعيش جماهير نادي النصر حالة من القلق بعد تعرض فريقهم لضربتين موجعتين في المباراتين السابقتين. فقد تلقى الفريق خسارته الأولى أمام غريمه التقليدي نادي الهلال في ديربي الرياض، ما أدى إلى توقف رصيده عند 53 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، والضربة الثانية كانت الخسارة أمام نادي الوحدة والخروج من كأس الملك 2023.

من ناحيةٍ أخرى، يتمتع نادي الرائد بوضعٍ آمن في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، وبفارق كبير عن مركزي الهبوط اللذين يبلغ فارق النقاط بينهما وبين الرائد تسع نقاط.

📃 | قبل لقاء النصر .. #الرائد ينهي استعداده الفني خلال تمرين الفريق اليوم بملعب استاد الأمير فيصل بن فهد الرديف بالرياض pic.twitter.com/JvFcGPTjRa — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) April 27, 2023

آخر مواجهات الفريقين

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل نادي النصر السعودي المركز الثاني في ترتيب “دوري روشن” برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد نادي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يعتمد مدرب النصر على طريقة 4-2-3-1 في مواجهة الرائد

حراسة المرمى:

نواف العقيدي

خط الدفاع:

سلطان الغنام – علي لاجامي – ألفارو جونزاليس – جيسلان كونان

ثنائي الارتكاز:

لويز جوستافو – عبد الله الخيبري

خط الوسط الهجومي:

علي الحسن – أندرسون تاليسكا – عبد الرحمن غريب

خط الهجوم:

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع للرائد

ومن المتوقع أن يعتمد ماريوس سوموديكا مدرب الرائد على التشكيل التالي لمواجهة النصر 4-4-2

حراسة المرمى:

سيليفيو لونج

خط الدفاع:

محمد الدوسري – محمد سالم – مبارك الراجح – عوض خميس

خط الوسط:

محمد فوزير – منصور البيشي – سلطان الفرحان – ألكساندرو ميتريتا

ثنائي الهجوم:

جوليو تافاريس – عبد الله الفهد

موعد مباراة النصر والرائد

ستقام المباراة يوم الجمعة الموافق 28 أبريل من العام الجاري (28-4-2023) على ملعب مرسول بارك نلعب نادي النصر السعودي في العاصمة السعودية الرياض، تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة

يتم نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات “SSC”، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا إن كنت داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD، أما إذا أردت متابعة اللقاء بجودة عالية، عليك الاشتراك لمشاهدة قناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023

قناة SSC HD 1، الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023، مُتاحة فقط على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد التالي:

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4