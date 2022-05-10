كل ما تريد معرفته حول صفقة انتقال هالاند لمانشستر سيتي، السيتي سيضم هالاند رسمياً في يوليو المقبل

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التوصل لاتفاق مع إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني لضم مهاجمه النرويجي إيرلينغ براوت هالاند حاسماً بذلك الجدل القائم منذ الموسم الماضي حول مستقبل تجم الفريق الأصفر والذي اختلف المتابعون بشانه وعما إذا كان سينتقل الى نادي برشلونة أم ريال مدريد، لا هذا ولا ذاك فقد انتقل اللاعب بصفة رسمية لنادي مانشستر سيتي بحسب ما أُعلن في الموقع الرسمي للنادي على الانترنت.

أكد نادي مانشستر سيتي توصله لاتفاق بشأن ضم اللاعب النرويجي وذلك بعدما نشر بياناً في الموقع الرسمي للفريق على الانترنت، ذكر النادي أن هالاند سينتقل للفريق الأول بحلول شهر يوليو، ذكرت الإدارة أيضاً أن النقل سيكون خاضعاً لشروط النادي النهائية مع اللاعب.

يعني ما ذُكر في الموقع الخاص بالنادي أن الإدارة قد أبرمت عقدها لانتقال اللاعب في مطلع يوليو المقبل لكن بقية التفاصيل لا تزال مبهمة وغير واضحة، لم يذكر النادي أي تفاصيل أخرى مثل قيمة الانتقال أو راتب اللاعب المقدر، تقول صحف انجليزية كبرى أن قيمة الشرط الجزائي لللاعب تصل لـ 63 مليون جنيه استرليني، وبالحديث عن مرتب اللاعب فكانت صحيفة ذا جارديان وصحيفة ذا ميرور قد ذكرتا بأن مرتب اللاعب الأسبوعي سيكون 300 ألف جنيه إسترليني وهو بذلك ثاني أكبر مرتب في الفريق بعد مرتب اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين الذي يحصل بشكل أسبوعي على 350 ألف جنيه استرليني وقالت صحف أخرى أن هالاند قد يحصل على 340 ألف جنيه أسبوعياً.

ويذكر أن هالاند كان قد ارتبط بعدد من الأندية التي رغبت بالتعاقد معه مطلع هذا الموسم، كان نادي مانشستر سيتي أول الراغبين في التعاقد مع اللاعب النرويجي ودخل نادي ريال مدريد المنافسة لكنها كانت ضعيفة من جانبه نظراً لاهتمامه بالحصول على خدمات المهاجم الآخر كيليان مبابي الذي يرغب بدوره في مغادرة فريقه باريس سان جيرمان والانضمام للنادي الملكي، ربطت بعض الشائعات اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني أيضاً بالتعاقد مع هالاند لتعويض رحيل ليفاندوفسكي لكن النادي البافاري لن يكون الوجهة المفضلة لهالاند بالتأكيد وخصوصاً في ظل القدرات المادية المتفاوتة بين البايرن والسيتي.

يذكر أن هالاند هو اللاعب الثاني من عائلته الذي يلعب مع فريق مانشستر سيتي بعد والده آلف آيغ الذي شارك مع الفريق السماوي في 38 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف، كان والد هالاند يلعب كمدافع وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم وشارك مع أندية أخرى بخلاف السيتي مثل ناديي ليدز وبرينة.

وبانضمام هالاند للسيتي يكون قد انضم للنادي رقم 5 في مسيرته وهو بعمر الـ 21 فقط، شارك هالاند مع أندية “مولدة” و”برينة” في النرويج وريد بول سالزبورغ في النمسا وبروسيا دورتموند في ألمانيا، مشاركة هالاند في الدوري الإنجليزي ستكون إضافة عظيمة للسيتي وللدوري الإنجليزي ككل، يذكر بأن هالاند كان قد انتقل من بروسيا دورتموند قادماً من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي في مطلع 2020 ومنذ ذلك الوقت وهالاند محافظ على مكانته كأحد أبرز المواهب الكروية الشابة في العالم.

يذكر أن هالاند كان قد شارك في بروسيا دورتموند في 53 مباراة وسجل خلالها 53 هدفاً، في هذا الموسم سجل هالاند 21 هدفاً وترتيه هو الثالث بين هدافي الدوري الألماني.