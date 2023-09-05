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كل ما ترغب في معرفته عن قرعة كأس العالم للأندية 2023

سناء محمد فهمي

جميع عشاق الساحرة المستديرة في العالم يتابع حدثًا هامًا سوف يتم إطلاقه بعد ساعة من الآن في مدينة جدة العامرة حيث سيتم تنفيذ قرعة كأس العالم للأندية لعام 2023م، وهذا الحدث الكروي الهام دفع الكثيرون لمتابعته بلهفة، واهتمت كثير من وكالات الأنباء بتغطيته على نطاق واسع، وبما أن موقعنا نجوم مصرية من المواقع الإخبارية المتميزة توجب علينا المشاركة في تسليط الضوء على ما يخص هذا الموضوع كما سنرى بعد قليل، لذا كونوا معنا.

تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية 2023

تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية 2023، مصدر الصورة: كانفا+ موقع yalla kora.

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موعد قرعة كأس العالم للأندية

بدأ العد التنازلي لبدء القرعة التي ينتظرها آلاف الأشخاص في العالم من محبي مباريات كرة القدم خاصةً كأس العالم، حيث يتقابل أهم الفرق في أنحاء العالم معًا في مباريات حماسية ينتظرها الكثيرون، على أن تتم القرعة في مدينة جدة بالمملكة السعودية أما عن الموعد فهو بالتحديد بعد نصف ساعة من الآن بتاريخ اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023م، وقد اهتم الاتحاد السعودي بنشر هذا الخبر منذ 30 دقيقة معلنًا أن موعد البث المباشر للقرعة سوف يتم عبر FIFA.

موعد كأس العالم للأندية

أكدت الأنباء أن فعاليات كأس العالم للأندية سوف تبدأ مباشرة بتاريخ الثلاثاء 12 ديسمبر 2023م، وتستمر حتى يوم الجمعة بتاريخ 22 من نفس الشهر، يذكر أن المملكة السعودية تستضيف هذه الفاعلية العالمية لأول مرة بنسختها النهائية 20 المتبع للنظام الحالي، وسوف يشارك بها 7 فرق فقط، بينما أعلنت الفيفا في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستضيف الفاعلية القادمة من كأس العالم للأندية 2025م باختلاف أن الأندية المشاركة بها سيكون عددها 32 وليس 7، بينما اهتمت الفيفا بالإعلان على موقعها الرسمي بتويتر على حدث القرعة في الساعات الأولى من صباح اليوم على النحو الآتي:

البلاد المستضيفة لكأس العالم للأندية

ذكرت المصادر أن المملكة السعودية هي الدولة السادسة في استضافة مباريات كأس العالم، حيث سبقتها 5 دول أخرى هم كالآتي بالترتيب:

  • البرازيل.
  • اليابان.
  • الإمارات العربية المتحدة.
  • المغرب.
  • قطر.
  • المملكة السعودية.
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سناء محمد فهمي

كاتبة محتوى أعشق الكتابة والقراءة منذ صغري، وأتمنى من الله توفيقًا في جمع المعلومات اللازمة بشفافية وأمانة لمساعدة القراء الأعزاء في العثور على إجابات استفسارتهم.

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