كل ما ترغب في معرفته عن قرعة كأس العالم للأندية 2023

جميع عشاق الساحرة المستديرة في العالم يتابع حدثًا هامًا سوف يتم إطلاقه بعد ساعة من الآن في مدينة جدة العامرة حيث سيتم تنفيذ قرعة كأس العالم للأندية لعام 2023م، وهذا الحدث الكروي الهام دفع الكثيرون لمتابعته بلهفة، واهتمت كثير من وكالات الأنباء بتغطيته على نطاق واسع، وبما أن موقعنا نجوم مصرية من المواقع الإخبارية المتميزة توجب علينا المشاركة في تسليط الضوء على ما يخص هذا الموضوع كما سنرى بعد قليل، لذا كونوا معنا.

تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية 2023، مصدر الصورة: كانفا+ موقع yalla kora.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

بدأ العد التنازلي لبدء القرعة التي ينتظرها آلاف الأشخاص في العالم من محبي مباريات كرة القدم خاصةً كأس العالم، حيث يتقابل أهم الفرق في أنحاء العالم معًا في مباريات حماسية ينتظرها الكثيرون، على أن تتم القرعة في مدينة جدة بالمملكة السعودية أما عن الموعد فهو بالتحديد بعد نصف ساعة من الآن بتاريخ اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023م، وقد اهتم الاتحاد السعودي بنشر هذا الخبر منذ 30 دقيقة معلنًا أن موعد البث المباشر للقرعة سوف يتم عبر FIFA.

ساعة تفصلنا على بداية القرعة 🗓️🌟

تعرفوا على مقدمي قرعة #كأس_العالم_للأندية شاهدوا البث المباشر للقرعة عبر +FIFA 🖥️ — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 5, 2023

موعد كأس العالم للأندية

أكدت الأنباء أن فعاليات كأس العالم للأندية سوف تبدأ مباشرة بتاريخ الثلاثاء 12 ديسمبر 2023م، وتستمر حتى يوم الجمعة بتاريخ 22 من نفس الشهر، يذكر أن المملكة السعودية تستضيف هذه الفاعلية العالمية لأول مرة بنسختها النهائية 20 المتبع للنظام الحالي، وسوف يشارك بها 7 فرق فقط، بينما أعلنت الفيفا في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستضيف الفاعلية القادمة من كأس العالم للأندية 2025م باختلاف أن الأندية المشاركة بها سيكون عددها 32 وليس 7، بينما اهتمت الفيفا بالإعلان على موقعها الرسمي بتويتر على حدث القرعة في الساعات الأولى من صباح اليوم على النحو الآتي:

جمهور الاتحاد يعرف جيدًا معنى التألق في كأس العالم للأندية FIFA 🏆🌎 بعد سويعات قليلة، سيتعرفون على الطريق نحو المجد العالمي في قرعة المسابقة ⏳ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 5, 2023

البلاد المستضيفة لكأس العالم للأندية

ذكرت المصادر أن المملكة السعودية هي الدولة السادسة في استضافة مباريات كأس العالم، حيث سبقتها 5 دول أخرى هم كالآتي بالترتيب: