كل مايخص مباراة الترجي والوداد : موعد اللقاء والقنوات الناقلة والمعلقين وطاقم التحكيم

يلتقي اليوم الفريق الأول لكره القدم بنادي نادي الترجي التونسي مع فريق الوداد المغربي ضمن منافسات بطولة السوبر ليج الإفريقي.

اللقاء سيكون ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي في نسخته الجديدة المقامة حالياً.

اللقاء سيكون على أراضي المملكة المغربية، حيث يحل الترجي التونسي ضيفاً على نادي الوداد البيضاوي المغربي على أرضية ملعب إستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

طاقم تحكيم مباراة الوداد و الترجي

اللقاء سيتم إدارته بطاقم تحكيم مصري مكون من أمين عمر ويعاونه الثنائي يوسف البساطي كمساعد أول وسامي هلهل كمساعد ثاني ومحمود البنا حكم رابع.

بينما تقنية الفيديو سيتواجد عليه الحكم الدولي محمود عاشور ويساعده محمد عادل.

معلقين مباراة الوداد والترجي والقنوات الناقلة للمباراة

المباراة تقام في الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتذاع على عدد من القنوات العربية المفتوحة وهى بي إن سبورت المفتوحة وقناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة وقناة أون تايم سبورت على النايل سات، وقناه ssc السعودية المفتوحة على القمر عرب سات.

المباراة يعلق عليها لقناة بى إن سبورت المعلق حسن العيدروس، بينما قناة أبوظبي الرياضية وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق بلال علام.

أما قناة أون تايم سبورت فسيعلق على اللقاء المعلق حاتم بطيشة، بينما قناة SSC السعودية يعلق على اللقاء المعلق رؤوف خليف.