كل ماتريد معرفته عن قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وموعدها

تتحرك أنظار عشاق كرة القدم فى القارة السمراء غداً، الإثنين، بإتجاه مدينة “جوهانسبرج” في جنوب أفريقيا، لمتابعة مراسم سحب قرعة دور المجموعات فى بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وبحسب تقرير للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تنطلق مراسم سحب قرعة دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، بينما تنطلق مراسم سحب قرعة دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم نقل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عبر شبكات بي إن سبورت، سوبر سبورت، بالإضافة إلى المنصات الرقمية المختلفة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

4 أندية مصرية تشارك فى دور المجموعات

وتشارك في منافسات دور المجموعات فى البطولتين مشاركة 4 أندية مصرية هي الأهلي وبيراميدز فى دوري الأبطال، والزمالك والمصري البورسعيدي فى الكونفدرالية.

حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي من الصعود إلى دور المجموعات بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ32 على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي بهدفين دون مقابل، بينما صعد بيراميدز إلى الدور ذاته بعدما تفوق على التأمينات الأثيوبي بنتيجة 3 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وصعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عقب تخطي فريق ديكيداها الصومالي بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بسباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تخطي فريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي نظيره فريق الاتحاد الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 1.

وتوج بيراميدز بطلاً للنسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بينما حصل نهضة بركان الذي يستعد للمشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، على لقب كأس الكونفدرالية أمام سيمبا التنزاني.

وبحسب اللوائح البطولة فيمكن لأي فريقين من نفس البلد أن يلتقيا معاً في دور المجموعات، وهو ما يعني إمكانية تواجد الأهلي وبيراميدز في نفس المجموعة لأن كلاهما في تصنيفين مختلفين ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما قد تتجدد المواجهة بين الزمالك والمصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية.