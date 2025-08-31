كل ماتريد معرفته عن صفقة الأهلي السعودي البرازيلية

بات اللاعب البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، جناح نادي فلامنجو، قريبًا جدًا من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي السعودي، في صفقة تشير التوقعات لإحتمالية حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة، ضمن سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب يتخطى الكشف الطبي

ووفق تقرير صادر عن صحيفة “الرياضية” السعودية، فقد تخطى جونسالفيس الكشف الطبي بنجاح، ومن المقرر أن يقوم اللاعب بتوقيع عقد انتقاله إلى الأهلي خلال وقت قصير، وسيحصل الأهلي على 80% من حقوق عقد اللاعب مقابل 8.5 مليون يورو، بينما يحتفظ فلامنجو بنسبة 20%.

ومن المقرر أن يمتد عقد اللاعب الشاب مع الأهلي لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، فيما سيحصل على راتبًا سنويًا بقيمة 1.9 مليون يورو.

ويمكن القول أن ماتيوس جونسالفيس (20 عامًا) الذي ينضم إلى قائمة تعاقدات الأهلي في “الميركاتو الصيفي” هو خامس صفقة رسمية، بعد التعاقد مع كل من: الفرنسي إنزو ميلوت، عبد الإله الخيبري، محمد عبد الرحمن، وصالح أبو الشامات.

ومن المتوقع أن يُقيَّد اللاعب ضمن فئة “اللاعبين الأجانب تحت السن”، ليحل بديلاً لمواطنه ألكسندر، الذي غادر الفريق هذا الصيف متجهًا إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

مشوار اللاعب

ولعب النجم جونسالفيس في الفئات السنية لنادي فلامنجو، قبل أن يُعار إلى نادي ريد بُل براجانتينو في يوليو 2023، ثم عاد إلى صفوف فريقه الأم بعد ستة أشهر.

وشارك في مشواره مع فلامنجو، في 54 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف دون أن يصنع أي تمريرة حاسمة، بحسب موقع “ترانسفير ماركت”.

وشهد الموسم الماضي، مشاركة جونسالفيس بـ 18 مباراة مع الفريق الأول وتحت 20 عامًا، ساهم خلالها بـ5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، كما تم ضمّه إلى قائمة الفريق في كأس العالم للأندية 2024، التي أُقيمت في الولايات المتحدة، دون أن يشارك فعليًا في أي لقاء.

كما شارك اللاعب في مباراة واحدة مع منتخب البرازيل تحت 20 عامًا أمام المكسيك، ضمن لقاء ودي انتهى بفوز “السيليساو” 2-1، دون أن يسجل أو يصنع.

ويتميز جونسالفيس بمرونة تكتيكية كبيرة، حيث يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن، بالإضافة إلى قدرته على شغل مركز صانع الألعاب، ما يمنحه خيارات متعددة للتأقلم مع خطط الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.