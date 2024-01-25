كلوب يكرر دفاعه عن محمد صلاح “المصري الأكثر وفاءًا لبلاده” 

قام المدير الفني الألماني لنادي ليفربول بالتأكيد على أن الفرعون المصري “محمد صلاح” سوف يعود بكل تأكيد إلى منتخب بلاده للمشاركة في البطولة الأفريقية حال تمكن المنتخب المصري من الوصول إلى المباراة النهائية من منافسات البطولة والتي تقام خلال الوقت الحالي في كوت ديفوار.

صورة الفرعون المصري صلاح مع المدير الفني الألماني كلوب-المصدر: موقع العربية

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح قد عاد إلى إنجلترا وبالتحديد ناديه الحالي “ليفربول الإنجليزي” من أجل تلقي العلاج، وذلك بعد أن تعرض للإصابة خلال مواجهة مصر أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الأفريقية، في اللقاء الذي إنتهى بتعادل المنتخبين بهدفين لكل فريق.

هذا وقد أعلن مساعد المدرب الفني للريدز “بيب ليندرز” بأن الفرعون المصري محمد صلاح من المتوقع أن يعود للعب بعد فترة زمنية قد تتراوح ما بين 3:4 أسابيع وذلك في حال عدم وجود حالة من الانتكاسات خلال فترة تعافيه من الإصابة.

وخلال أحد التصريحات الصحفية للمدير الفني يورجن كلوب بعد وصول ناديه ليفربول الإنجليزي لنهائي كأس الرابطة وذلك عقب الانتصار أمام نادي فولهام خلال لقاء نصف النهائي، فقد صرح قائلًا: إن مصلحة نادي ليفربول ومنتخب مصر هي واحدة والتي تتمثل في استعادة الفرعون المصري صلاح لمستواه في أسرع وقت.

بث مباشر | المؤتمر الصحفي للمدير الفني يورغن كلوب للحديث عن مواجهة نورويتش سيتي في #كأس_الاتحاد_الإنجليزي 🎙️#ليفربول_نورويتش https://t.co/cE42wvb6FK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 25, 2024

وأضاف يورجن كلوب في تصريحاته: في حال ظل محمد صلاح داخل أفريقيا ولم يتمكن من الحصول على العلاج اللازم فإنه من المتوقع أن تتأخر إصابته كثيرًا وهو ما سيكون أمرًا سلبيًا بالأخص للمنتخب المصري حال استمر في البطولة الأفريقية ووصل إلى المباراة النهائية.

وأكمل كلوب تصريحاته قائلًا: لقد قمنا بإحضار محمد صلاح إلى إنجلترا من أجل أن يحصل على العلاج المطلوب، كما أنه يوجد إتفاق على جميع الأمور، والجميع يعلم بأن محمد صلاح في حال تمكن من استعادة لياقته البدنية وتأهلت مصر للمباراة النهائية فإنه سيكون متواجد مع منتخب بلاده، الفرعون المصري يريد هذا الأمر ونحن نريد كذلك أيضًا.

وقام يورجن كلوب بالرد على منتقديه والذين يطالبون بالبقاء رفقة المنتخب المصري بالرغم من الإصابة التي تعرض لها، فأكد المدير الفني للريدز بأنه لا يوجد أدنى شك في ولاء الفرعون صلاح لمنتخب بلاده، مضيفًا بأن محمد صلاح هو اللاعب هو أكثر لاعب قابله أكثر وفاءًا لمنتخب بلاده طوال حياته.

هذا وقد تمكن المنتخب المصري من التأهل إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة الأفريقية بعد أن حل في المركز الثاني خلف كلًا من منتخب الرأس الأخضر.

حيث تعادل المنتخب المصري خلال الثلاث مباريات التي خاضها بمنافسات البطولة أمام كلًا من “غانا، موزمبيق وكذلك الرأس الأخضر” ليحصد 3 نقاط تمكنه من التواجد في وصافة المجموعة.

بينما ودع المنتخب الغاني منافسات البطولة في مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن تواجد في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط بعد الهزيمة من الرأس الأخضر والتعادل أمام منتخبي موزمبيق ومصر.