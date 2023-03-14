كلوب يفقد جهود رباعي ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يفقد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول جهود أربعة لاعبين في المباراة القادمة أمام ريال مدريد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والجدير بالذكر أن المباراة الأولى انتهت بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين في الانفيلد، وسوف تكون المباراة يوم الأربعاء 15 مارس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

رباعي ليفربول الغائب عن مباراة ريال مدريد

ضمت قائمة غيابات ليفربول في مباراته القادمة أمام ريال مدريد كلا من:

تياجو ألكانتارا

جوميز

لويس دياز

نابي كيتا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

سوف يتم نقل مباراة ليفربول وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium ويأتي تردد تلك القناة كالتالي:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ترتيب ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول مباراة ريال مدريد وهو قادم من هزيمة أمام بورنموث بنتيجة هدف مقابل لاشئ، ويأتي ترتيب ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

المركز لعب فوز خسارة تعادل له عليه الفرق نقاط السادس 26 مباراة 12 مباراة 8 مباريات 6 مباريات 47 هدفاً 29 هدفاً 18 42 نقطة

ترتيب ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد مباراته أمام نادي ليفربول بعد الفوز في مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني أمام نادي إسبانيول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأتي ترتيب ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني كالتالي: