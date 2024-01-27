كلوب يدفع محمد صلاح للانتقال للدوري السعودي

تسيطر حالة من الحزن وسط جماهير كرة القدم، بعد قرار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بالرحيل عن صفوف الريدز مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد كلوب على أن رحيله عن صفوف ليفربول جاء بعدما استنفد طاقته خلال العشر سنوات الماضية مع الريدز.

وتشهد الفترة الحالية حالة من الحزن بين جماهير ليفربول، حيث تعرض عشاق الريدز لصدمة عنيفة بعد قرار المدرب الألماني، بينما تحاول إدارة النادي إقناع كلوب بالعدول عن قراره والاستمرار في تدريب الليفر.

🚨🚨🚨🚨 فيرجيل فان دايك : "إنه أمر من الصعب تقبله، كلوب يعني لنا الكثير، انا ولاعبي الفريق و النادي وحتى لكل البريميرليغ." pic.twitter.com/wEPW351n3u — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) January 27, 2024

ويخشى جمهور ليفربول من سوء أوضاع النادي بعد رحيل كلوب عن العملاق الإنجليزي، خاصة وأن الفريق استعاد كبرياءه مع المدرب الألماني طيلة السنوات الماضية.

كلوب يُجبر محمد صلاح على الفكير في الرحيل عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن رحيل يورجن كلوب عن ليفربول سيدفع الدولي المصري محمد صلاح للرحيل عن الريدز، خاصة وأن اللاعب تجمعه علاقة طيبة للغاية بالمدرب الألماني.

🚨🚨 عــاجــل 🚨🚨 ــــــ قد يُؤدي رحيل يورغن كلوب عن ليفربول إلى مغادرة محمد صلاح & فيرجيل فاندايك & أرنولد عن النادي مع تبقي سنة و نصف على نهاية عقدهم.[talk sport] 🔴🔴🔴🔴🔴🔴

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وأوضحت أن الدوري السعودي بنسبة كبيرة سيكون وجهة صلاح المقبلة، خاصة وأن هناك عدد من الأندية السعودية الكبيرة ترغب في الحصول على خدمات “مو” صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت التقارير إلى أن اتحاد جدة السعودي ما زال لديه الرغبة الكبيرة في التعاقد مع الملك المصري، كما إنضم إليه الهلال، والذي يرغب في التعاقد مع لاعب من طراز عالمي بعد الإصابة التي تعرض لها البرازيلي نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان اتحاد جدة قد قدم عرضًا كبيرًا لمحمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن ناديه الإنجليزي تمسك به، إلى جانب إصرار اللاعب على استكمال مشواره مع ليفربول تحت قيادة كلوب.