كلوب يحسم موقفة التدريبي من برشلونة بعد إنهاء الموسم رفقة ليفربول

حسم يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول موقفة الغامض من تدريب برشلونة في الموسم القادم، وذلك بعد العديد من الأخبار والتكهنات الفترة الماضية بشأن مستقبل المدرب الألماني من تدريب نادي جديد بعد نهاية حقبتة التدريبية في قلعة الأنفيلد.

تصريحات تشافي هيرنانديز

وفي وقت سابق كان قد أعلن مدرب برشلونة الحالي تشافي هرنانديز رحيلة عن تدريب الفريق الكتالوني نهاية الموسم الحالي، وذلك لأسباب ترجع لعدم تحقيق نتائج إيجابية رفقة الفريق خاصة الفترة الماضية.

كانت بعض التقارير الأسبانية قد أشارت إلي أن كلوب قد يصبح خليفة تشافي رفقة بشلونة في الموسم المقبل.

خطة خوان لابورتا

من جانبة ينوي خوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي الإتصال بيورجن كلوب لمحاولة إقناعة بقبول تحدي قيادة البارسا والتخلي عن فكرة الحصول على راحة في الموسم المقبل وذلك وفقا لبعض التقارير التابعة لراديو كتالونيا.

كلوب كان قد أشار لإمكانية الحصول علي راحة في الموسم المقبل وذلك بعد تدريب الريدز لمدة تصل إلي 9 سنوات من أكتوبر 2015.

مصادر مقربة من كلوب

بعض المصادر المقربة من المدرب الألماني أكدت صعوبة تولي كلوب تدريب برشلونة في الموسم المقبل، وأن كلوب يصر على البقاء بعيداً عن التدريب في الموسم المقبل، ولن يغير قرارة بسبب إتصال من لابورتا أو بسبب أي مشروع آخر يعرض علي لتدريب أحد الفرق الأوروبية الأخري.