كلوب يتغزل في “محمد صلاح” ويوضح ما يتفوق فيه على “ليفاندوفسكي” مهاجم البايرن

يواصل يورغن كلوب الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكداً تقديره لموهبته والأرقام التي يحققها في عدة مناسبات، مفضلاً إياه على هداف بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، الذي دربه الألماني خلال فترة وجوده في بوروسيا دورتموند.

وقال كلوب لصحيفة ليفربول إيكو: “لقد وصفت روبرت ليفاندوفسكي بأنه أحد أفضل اللاعبين الذين عملت معهم على الإطلاق”. لست متأكدًا من أنني زعمت أنه كان أفضل لاعب استمتعت بتدريبه على الإطلاق في ذلك الوقت، كان السؤال هو “أي لاعب تقدم أكثر؟”

وقال: “كان من الواضح في ذلك الوقت أنه كان ليفاندوفسكي منذ أن رأيته عندما هبط في دورتموند”.

ثم استكمل حديثه ب: “لقد تابعنا ليفاندوفسكي لمدة موسمين، وخلال تلك الفترة تطور بشكل كبير، ولكن لا تزال هناك جوانب معينة يمكن تحسينها عند وصوله إنه الآن لاعب من الطراز العالمي “.

وقال “محمد صلاح في نفس مستوى ليفاندوفسكي، لكنه يتألق في الاحتراف يبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على لياقته البدنية وعلى المسار الصحيح “.

تصريحات كلوب عن مو صلاح

وتابع: “لديه قدرات فنية، بالإضافة إلى سعيه لتسجيل الأهداف، وهو أمر مفيد وينطبق الشيء نفسه على ليفاندوفسكي بالنسبة للاعب كرة القدم هذا مفيد حقًا “.

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قال: “مهما كان ما تفعله على أرض الملعب، ومهما كان ما تفعله، فأنت بحاجة دائمًا إلى شخص يتصرف بشكل غير عادي ويسجل الأهداف”.

وتابع قائلاً: “مو على قدم المساواة مع أعظم ما رأيته في حياتي إنه يعرف ذلك، وإحصائياته خيالية، وكان لدي فرصة رائعة للعمل مع بعض اللاعبين الرائعين خلال مسيرتي.”

واختتم حديثه قائلاً: “في الوقت الحالي، صلاح في مزاج جيد، وهذا مفيد، إنه يبذل الكثير من الجهد ويتكيف مع التغييرات في أسلوب لعبنا والطريقة التي نلعب بها وأشياء أخرى، إنه يقضي وقتًا رائعًا، وكل شيء يسير على ما يرام لا أعرف ماذا أقول أكثر “.

وجاءت تصريحات يورغن كلوب قبل مباراة الدور السادس للفريق ضد برينتفورد الصاعد حديثًا، والتي تقام اليوم السبت.