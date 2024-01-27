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كلوب.. هل رحيل الألماني عن ليفربول يفتح الباب أمام محمد صلاح للانتقال للدوري السعودي؟

أحمد علي

قرر المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي الرحيل عن تدريب الريدز، بعد نهاية الموسم الجاري.

وأكد يورجن كلوب أن قرار رحيله عن قلعة الأنفيلد نهائيًا، مشيرًا إلى أن طاقته اُستنفذت، بعد ما تولى تدريب النادي لقرابة عشر سنوات ماضية.

كلوب.. هل يرحل محمد صلاح بعد قرار يورجن

يتسائل البعض عن مصير الدولي المصري محمد صلاح بعد قرار مدربه يورجن كلوب، خاصة وأن الثنائي تجمعهما علاقة صداقة وطيدة.

وكان عدد من الأندية السعودية الكبيرة قد اهتمت بالتعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية والشتوية القادمة.

فقدم اتحاد جدة عرضًا كبيرًا للاعب، لكن كلوب تمسك بالملك المصري، كما أن “مو” رفض الرحيل من أجل الاستمرار في كتابة التاريخ مع ليفربول.

ودخل الهلال في المنافسة قوية على التعاقد مع صلاح، حيث يرغب في تدعيم صفوفه بصفقة عالمية أخرى، بعدما تعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور والمهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش والمدافع السنغال كاليدو كوليبالي، وحارس المرمى المغربي ياسين بونو.

وأكدت تقارير إنجليزية أن قرار يورجن كلوب بالرحيل عن قيادة ليفربول جعل عدد من اللاعبين يتخذون قرار مغادرة النادي وعلى رأسهم محمد صلاح، حيث كان المدرب الألماني بمثابة الأب الروحي لهؤلاء اللاعبين.

وأشارت إلى أن هناك ضغوط كثيرة على كلوب من قبل إدارة ليفربول بالاستمرار وعدم مغادرة النادي، لكن قرار المدرب الألماني نهائيًا.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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