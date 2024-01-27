كلوب.. هل رحيل الألماني عن ليفربول يفتح الباب أمام محمد صلاح للانتقال للدوري السعودي؟

قرر المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي الرحيل عن تدريب الريدز، بعد نهاية الموسم الجاري.

وأكد يورجن كلوب أن قرار رحيله عن قلعة الأنفيلد نهائيًا، مشيرًا إلى أن طاقته اُستنفذت، بعد ما تولى تدريب النادي لقرابة عشر سنوات ماضية.

كلوب.. هل يرحل محمد صلاح بعد قرار يورجن

"لايمكن أن أكون جزءًا من هذه النقاشات ومحمد صلاح أوفى مصري قابلته على الإطلاق" مدربنا يورغن كلوب يرد على الإنتقادات المصرية له بإعلانه عودة محمد صلاح ويؤكد ولاء صلاح لمصر. pic.twitter.com/WqM2rRtVgd — شـبـكـة لـيـفـربـول (@LFC4Ar) January 25, 2024

يتسائل البعض عن مصير الدولي المصري محمد صلاح بعد قرار مدربه يورجن كلوب، خاصة وأن الثنائي تجمعهما علاقة صداقة وطيدة.

وكان عدد من الأندية السعودية الكبيرة قد اهتمت بالتعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية والشتوية القادمة.

فقدم اتحاد جدة عرضًا كبيرًا للاعب، لكن كلوب تمسك بالملك المصري، كما أن “مو” رفض الرحيل من أجل الاستمرار في كتابة التاريخ مع ليفربول.

ودخل الهلال في المنافسة قوية على التعاقد مع صلاح، حيث يرغب في تدعيم صفوفه بصفقة عالمية أخرى، بعدما تعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور والمهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش والمدافع السنغال كاليدو كوليبالي، وحارس المرمى المغربي ياسين بونو.

يورغن كلوب ومحمد صلاح ..

هناك مؤشرات بأن يكونا الموسم القادم

في نادي #الاتحاد_السعودي pic.twitter.com/HKWF5AyhAb — نبيل الحياني (@nabilalhyani) January 26, 2024

وأكدت تقارير إنجليزية أن قرار يورجن كلوب بالرحيل عن قيادة ليفربول جعل عدد من اللاعبين يتخذون قرار مغادرة النادي وعلى رأسهم محمد صلاح، حيث كان المدرب الألماني بمثابة الأب الروحي لهؤلاء اللاعبين.

ميرور : خبر رحيل يورجن كلوب تسبب بهزة في عالم كرة القدم pic.twitter.com/YmlA8zTXmL — محمد عواد (@mohammedawaad) January 27, 2024

وأشارت إلى أن هناك ضغوط كثيرة على كلوب من قبل إدارة ليفربول بالاستمرار وعدم مغادرة النادي، لكن قرار المدرب الألماني نهائيًا.