كلوب.. ما بين قرار الرحيل المُفاجئ والحزن الجماهيري حول العالم

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الحزن الشديدة وسط جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بعدما أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب رحيله عن الريدز مع نهاية الموسم الجاري.

يورجن كلوب يكشف متى فكر في الرحيل عن ليفربول! 👀🗣 pic.twitter.com/09JREJhtmo — GOAL Arabia (@GoalAR) January 26, 2024

وأكد كلوب أن الفريق لن يتأثر من قرار رحيله، حيث يمتلك لاعبين على قدر كبير من الوعي والكفاءة.

جمهور ليفربول هذه ستكون اخر مباراة لـ يورغن كلوب

مع ليفربول ، بعد 114 يوم فقط استعدوا لمتابعة جميع المباريات

لا تُفوّتوا أيّ دقيقة لانها أيام لن تعود

و هو اخبرنا مُبكرًا حتى لا نُضيع

هذه اللحظات الثمينة بدأ العد التنازلي لرحيلة

و امانه يا ليل طوّل🥹❤️ pic.twitter.com/bpQsEqnGlw — salman (@sutf_) January 26, 2024

كلوب وقرار رحيله المفاجئ

نجح يورجن كلوب في تكوين فريق من اللاعبين الشباب وعناصر الخبرة منذ تعاقد ليفربول معه في منتصف العقد الماضي، حيث حقق عددًا من الألقاب المحلية والقارية، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

كلوب – 2023: "لا يهم، فأنا امتلك الطاقة التي تجعلني استمر في التدريب لعشر سنوات قادمة." كلوب – 2024: "لقد نفذت طاقتي." pic.twitter.com/HdXymWw0jk — EPL World (@EPLworld) January 26, 2024

كما استطاع مُجابهة مانشستر سيتي في عصره الذهبي مع الداهية الإسباني بيب جوارديولا، مما جعله عقدة في كثير من الأحيان للفيلسوف الأوروبي.

أحمد المحمدي يعلق على قرار يورغن كلوب بالرحيل عن ليفربول#كأس_الاتحاد_الإنجليزي#FACup pic.twitter.com/v4qpCTHYMc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 26, 2024

حزن جماهيري على قرار كلوب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم حزن كبير على قرار يورجن كلوب بالرحيل عن ليفربول، حيث عادت الجماهير العربية لمتابعة الريدو بعد المستويات التي قدمها مع الليفر، بجانب تواجد محمد صلاح، والذي نجح المدرب الألماني في تطويره من الناحية التكتيكية والبدنية منذ وصوله للأنفيلد قادمًا من روما الإيطالي في 2017.

بما ان الحكاية اقتربت من الانتهاء هنا بعض من اجمل احتفالية كلوب الشهريه مع فريق ليفربول❤️pic.twitter.com/K139V7zeAs — Waleed🇵🇸 (@Waleed_AlRamahi) January 26, 2024

ويواصل ليفربول تقديم العروض المميزة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حيث يبحث كلوب عن التتويج بالمسابقة لترك الفريق والجماهير في حالة فرحة كبيرة، ولكي يكون وداعًا سارًا.

🚨🎙️🚨🎙️ ناثان آكي: خروج يورغن كلوب من ليفربول هو يوم حزين في كرة القدم. pic.twitter.com/AYwQf1XoNm — Salman #FSGOUT (@lfcsalman) January 26, 2024

وكان المدرب الألماني قد كشف عن السبب الحقيقي وراء اتخاذه قرارًا بالرحيل عن ليفربول، حيث أكد أنه لن يستطيع أن يستمر في العطاء خلال الفترة المقبلة، بعدما اجتمعت الإدارة معه لكي تتفق معه على متطلبات الموسم الجديد، ليؤكد لهم أنه لا يشعر بإنه سيستطيع أن يُكمل مع الريدز.

وشدد على إن الإدارة الإنجليزية تفهمت الأمر، وأتفق معهم على الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.