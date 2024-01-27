أخبار الرياضة

كلوب.. ما بين قرار الرحيل المُفاجئ والحزن الجماهيري حول العالم

أحمد علي

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الحزن الشديدة وسط جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بعدما أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب رحيله عن الريدز مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد كلوب أن الفريق لن يتأثر من قرار رحيله، حيث يمتلك لاعبين على قدر كبير من الوعي والكفاءة.

كلوب وقرار رحيله المفاجئ

نجح يورجن كلوب في تكوين فريق من اللاعبين الشباب وعناصر الخبرة منذ تعاقد ليفربول معه في منتصف العقد الماضي، حيث حقق عددًا من الألقاب المحلية والقارية، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

كما استطاع مُجابهة مانشستر سيتي في عصره الذهبي مع الداهية الإسباني بيب جوارديولا، مما جعله عقدة في كثير من الأحيان للفيلسوف الأوروبي.

حزن جماهيري على قرار كلوب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم حزن كبير على قرار يورجن كلوب بالرحيل عن ليفربول، حيث عادت الجماهير العربية لمتابعة الريدو بعد المستويات التي قدمها مع الليفر، بجانب تواجد محمد صلاح، والذي نجح المدرب الألماني في تطويره من الناحية التكتيكية والبدنية منذ وصوله للأنفيلد قادمًا من روما الإيطالي في 2017.

ويواصل ليفربول تقديم العروض المميزة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حيث يبحث كلوب عن التتويج بالمسابقة لترك الفريق والجماهير في حالة فرحة كبيرة، ولكي يكون وداعًا سارًا.

وكان المدرب الألماني قد كشف عن السبب الحقيقي وراء اتخاذه قرارًا بالرحيل عن ليفربول، حيث أكد أنه لن يستطيع أن يستمر في العطاء خلال الفترة المقبلة، بعدما اجتمعت الإدارة معه لكي تتفق معه على متطلبات الموسم الجديد، ليؤكد لهم أنه لا يشعر بإنه سيستطيع أن يُكمل مع الريدز.

وشدد على إن الإدارة الإنجليزية تفهمت الأمر، وأتفق معهم على الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل