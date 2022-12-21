“كلامك غير مقبول”.. إعلامي مصري يهاجم رئيس نادي الباطن السعودي بسبب صفقة “أفشة”

شن الإعلامي محمد شبانة هجوما ناريا ضد رئيس نادي الباطن السعودي، بعد تصريحات الأخير التي انتقد فيها النادي الأهلي. ماذا حدث؟.

تصريحات رئيس نادي الباطن السعودي ضد الأهلي

استعرض الإعلامي محمد شبانة تصريحات السيد ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن السعودي ضد النادي الأهلي، أثناء تقديمه برنامج “بوكس تو بوكس” عبر شاشة ETC الفضائية.

وقال الهويدي: إذا كنا نتعامل مع ناد درجة رابعة لتعامل بشكل أفضل من الأهلي.

وتابع: قدمنا عرضا خياليا لضم “أفشة” من الأهلي، ولكنه لم يرد علينا.

وأكد إن إدارة الباطن اتفقت مع “أفشة” ووكيله، ولكن مجلس الأهلي تسبب في فشل الصفقة.

وأشار إلى أن الأهلي تعامل بشكل صادم وغير احترافي.

محمد شبانة يهاجم رئيس نادي الباطن السعودي

قال شبانة مهاجما رئيس الباطن: أنت رئيس نادي محترم في دوري محترم وفي دولة محترمة، يجب عليك أن تتحدث بأسلوب مختلف عندما يتعلق الأمر بالنادي الأهلي أكبر ناد في مصر.

وتابع: الأهلي ليس نادي درجة رابعة، وشراء محمد مجدي أفشة ليس “بالعافية”، ومن حق إدارة الأهلي رفض أي عرض حتى لو كان خياليا، لأنه بحاجة للاعب.

وأردف: عندما تتحدث عن كيان كبير مثل النادي الأهلي يجب أن يكون الكلام لائق بشكل أفضل من ذلك.

واختتم: أنت صديق ونحترمك لكن تصريحاتك غير مقبولة، ومن المفترض أن يكون هناك اعتذار، لكن لا نريد للأمر أن يتطور أكثر من ذلك.