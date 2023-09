«كلاكيت سابع مرة».. الاتحاد يفشل في التعاقد مع نجم ريال مدريد وتهديدات ضد الحائلي

للمرة السابعة هذا الموسم، فشلت مفاوضات نادي الاتحاد للتعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض غياب أحمد حجازي الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف بيلينجهام في شباك خيتافي الإسباني - المصدر: ماركا الإسبانية

وتسود حالة من الغضب ضد أنمار الحائلي من جانب جماهير نادي الاتحاد، بسبب فشله ومجلس إدارة النادي في حسم التعاقد مع 7 لاعبين لضم أي منهم لقلب دفاع قلعة العميد الصيف الجاري.

وأكد الصحفي الإيطال الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير بسوق الانتقالات، أنه لا مجال لرحيل النمساوي دايفيد ألابا، مدافع نادي ريال مدريد، إلى صفوف نادي الاتحاد هذا الموسم.

وقال رومانو: “الشائعات المعلنة عن ديفيد ألابا والاتحاد السعودي بعيدة كل البعد عن الصحة بنسبة 100%. لا توجد فرصة لألابا لمغادرة ريال مدريد أو لريال مدريد للسماح لديفيد بالرحيل، ولا حتى من أجل عرض مجنون”.

Told rumors about David Alaba and Saudi's Al Ittihad are 100% wide of mark. No chance for Alaba to leave Real Madrid or for Real Madrid to let David leave, not even for crazy bid ⚪️⛔️

Alaba loves Real Madrid, loves the city and the club. No chance to leave at all. pic.twitter.com/hP61GsUyk2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2023