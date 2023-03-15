“كلاكيت تاني مرة” موعد مباراة النصر وابها في الدوري ورابط حجز تذاكر النصر ضد ابها عبر مرسول بارك

بعد نهاية مباراتهما في كأس الملك تترقب جماهير العالمي موعد مباراة النصر وابها، في الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، كان العالمي قد حقق الفوز على أبيها بثلاثة أهداف لهدف وصعد إلي نصف النهائي في مسابقة الكأس، واليوم يتطلع العالمي للفوز أيضاً بهدف أسترداد القمة من العميد الذي يحتلها برصيد 47 نقطة، بفاق نقطة عن النصر الذي يحل في الوصافة برصيد 46 نقطة، المباراة تقام في نفس توقيت مباراة الهلال ضد الاتفاق لحساب نفس الجولة وتلعب في ملعب النصر مرسول بارك، وكان النصر قد حقق الفوز على أبها في الدور الأول أيضاً بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة النصر وابها في الدوري

في أخر مباريات الفريقين في الدوري خسر النصر من الاتحاد بهدف دون مقابل، بينما تعادل أبها مع الفتح بهدفين لكل فريق وفيما يلي توقيت اللقاء المرتقب.

17.30 : الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت العالمي.

18.30 : السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

19.30 : السابعة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من جمهورية مصر العربية/ السودان/ ليبيا.

20.30 : الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية/ الكويت/ قطر/ البحرين.

رابط حجز تذاكر مباراة النصر ضد أبها

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مباراة النصر ضد ابها في دوري روشن

اللقاء يأتي في الجولة 21 من دوري روشن قبل هذه المباراة تقابل الفريقين في دوري المحترفين في 11 مباراة، حقق النصر الفوز في 6 مباريات، بينما فاز أبها في مباراتين وحل التعادل في 3 مباريات سجل العالمي 22 هدف في شباك أبها بينما سجل أبها 11 هدف في شباك النصر.