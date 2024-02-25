“كلاسيكو سعودي” بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024-2023

ستشهد بطولة دوري أبطال آسيا كلاسيكو سعودي كبير بين فريقي الهلال والاتحاد في إطار منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، وتعد هذه المواجهة بين الهلال والاتحاد هي الأكثر إثارة في هذا الدور من دوري أبطال آسيا وينتظرها جميع محبي لعبة كرة القدم حول العالم، نظراً لتواجد العديد من النجوم في كلا الفريقين.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال والاتحاد يوم الثلاثاء الموافق يوم 5 من شهر مارس لعام 2024.

بينما سيتم إقامة مباراة الإياب بين فريقي الهلال والاتحاد يوم 12 من شهر مارس المقبل.

8️⃣ أندية تُكمل رحلتها نحو اللقب 🏆 من سيتوج بطلاً لبطولة #دوري_أبطال_آسيا ؟👀 pic.twitter.com/dKHqJuvusq — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 22, 2024

طريق الهلال في دوري أبطال آسيا

نادي الهلال السعودي كان قد نجح في تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة، بعد أن نجح في تحقيق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يتلقى أي هزيمة خلال مباريات دور المجموعات.

وكانت مجموعة نادي الهلال تضم كل من “نافباخور الأوزبكي، نساجي الإيراني، مومباي سيتي الهندي”.

وجاء ترتيب مجموعة الهلال على النحو التالي:

الهلال السعودي 16 نقطة.

نافباخور الأوزبكي 13 نقطة.

نساجي الإيراني 6 نقاط.

مومباي الهندي 0 نقاط.

وبعد أن تصدر مجموعته، تأهل نادي الهلال إلى دور ال 16 لمواجهة فريق سباهان الإيراني.

وفي مباراة الذهاب تمكن الهلال من الفوز على فريق سباهان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وتمكن الهلال من الفوز في مباراة الإياب بنفس النتيجة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي لمواجهة الاتحاد.

طريق الاتحاد في دوري أبطال آسيا

نادي الإتحاد تمكن أيضا من تصدر مجموعته برصيد 15 نقطة، بعد أن حقق الانتصار في 5 مباريات وتلقى هزيمة واحدة، وجاء ترتيب مجموعة الاتحاد كالتالي:

الاتحاد السعودي 15 نقطة.

سباهان الإيراني 10 نقاط.

القوة الجوية العراقي 10 نقاط.

اجمك الأوزبكي 0 نقاط.

وتأهل نادي الاتحاد إلى دور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لمواجهة فريق نافباخور الأوزبكي.

وفي مباراة الذهاب بين نافباخور والاتحاد انتهت بنتيجة التعادل السلبي، لكن نجح نادي الاتحاد في تحقيق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ونجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي لمواجهة فريق الهلال.

مواجهات الهلال والاتحاد

وفي خلال آخر 10 مباريات بين نادي الهلال ونادي الاتحاد في جميع البطولات، تمكن الهلال من تحقيق الفوز في 6 مباريات بينما انتصر الاتحاد في مباراة واحدة وكان التعادل حاضراً في 3 مباريات.

وفي دوري أبطال آسيا كانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدور ربع النهائي عام 2019 وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي، وفي مباراة العودة فاز الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بعد مرور 20 جولة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، يتواجد نادي الهلال على قمة جدول ترتيب البطولة برصيد 56 نقطة بعد أن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في مباراتين ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن.

ويعتبر فريق الهلال هو أقوى خط هجوم حتى الأن فى الدوري السعودي بعد أن سجل لاعبو الفريق 62 هدف، كما أن الهلال هو أقوى خط دفاع بعد أن تلقى 10 أهداف فقط في 20 جولة.

بينما نادي الاتحاد يتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في أربع مباريات وتلقى 6 هزائم.